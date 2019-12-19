Otomobilin ‘kadın ustaları’

İskenderun Teknik Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Otomotiv Bölümü'nde 135 erkek öğrenci içerisinde yer alan iki kız öğrenci, motor söküp takma, tamir etme, yağ ölçümü gibi güç gerektiren pratik eğitimleri de başarıyla gerçekleştiriyor. Geleceğin ‘otomotiv ustası’ olabilmek için çabalayan Dilşad Topal ve Simge Özdemir, diplomalarını alıp sektöre adım atmaya hazırlanıyor. Uygulama derslerinde arkadaşlarından geri kalmayan üniversiteli kızlar, hem sınıflarındaki erkek öğrencilerin hem de öğretmenlerinin takdirini topluyor.

İSTEYEREK TERCİH ETTİ

Dilşat Topal, isteyerek tercih ettiği bölümdeki eğitimine severek devam ettiğini söyledi. Öğrenci olmadan önce de otomobillerin teknik servislerinde çalıştığını belirten Topal, şöyle konuştu:

“Küçüklüğümden beri otomobiller ilgi alanım. İlk etapta ailem biraz karşı çıktı. Normal lisede okurken bırakıp açık liseden motor bölümüne geçmek istediğimi söyledim. Babam, yapamayacağımı düşündü. Sonra yapabildiğimi görünce bana karşı inançları yükseldi. Şu an ailem benimle gurur duyuyor. Okula ilk geldiğimde yadırgandım, arkadaşlarımın tuhaf bakışlarına maruz kaldım. Artık herkes bölümde kız öğrenci olmasına alıştı.”

‘BÜYÜK HAYALLERİM VAR’

Okuduğu bölümle ilgili, “Çok büyük hayallerim var” diyen Simge Özdemir ise şunları söyledi:

“Mezun olduktan sonra sektörde güzel işlere imza atacağıma inanıyorum. Bu işte kadınların da var olduğunu göstermek için çalışıyorum. Otomotiv sektörü sadece erkeklerin yer alacağı bir alan değil. Motor sökmek benim için bir ayrıcalık. Bir kadın olarak bunu yapabildiğim için kendimle gurur duyuyorum."