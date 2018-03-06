Otizmli çocukların eğitimi için koştular

Türkiye’nin önemli koşu organizasyonlarından biri olan ve bu yıl 13’üncüsü düzenlenen Runatolia Maratonu, 4 Mart Pazar günü Antalya’da yapıldı. Yoğun katılım olan maratona Antalya Bilfen Okulları, Buikad, Dufry, Hilmi Beken Catering, HM Clause Tohumculuk, Otis Asansör, WAC firmalarının kurumsal koşucularının yanı sıra bireysel koşucular da katıldı. Yaklaşık 150 kişi, Tohum Otizm Vakfı ile birlikte otizmli çocukların eğitim burs fonu için koştu.

OTİZMİN TEK TEDAVİSİ EĞİTİM

Otizmin bilinen tek tedavisinin erken tanı ile yoğun ve sürekli eğitim olduğuna dikkat çeken Tohum Otizm Vakfı Genel Müdürü Betül Selcen Özer, “Bugün dünyada her 68 çocuktan biri otizm riskiyle doğuyor. Bu rakam her yıl artış eğilimi gösteriyor. Runatoila Maratonu’nda koşarak hem otizm konusunda farkındalık yaratan, hem de otizmli çocuklarımızın eğitimi için bağış toplayan tüm gönüllülerimize teşekkür ediyoruz. Bağış toplama kampanyasının devam edeceği 18 Mart’a kadar gönüllülerimizden destek bekliyoruz” dedi.