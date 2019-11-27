Otizmli çocuklara ‘kaynaştırma eğitim’ modeli

Down sendromu, otizm ve diğer gelişim bozukluklarının yaygınlığının tespitiyle ilgili bireylerin ve ailelerinin sorunlarının çözümü için kurulan Meclis Araştırma Komisyonu, çalışmalarını tamamladı. Komisyon Başkanı Kemal Kılıç, komisyonunu 14 Mayıs’ta, beş siyasi partinin ortak iradesiyle kurulduğunu belirterek şunları anlattı:

"Geniş bir alanda çalışma yaptık. Ancak, otizm diye bir tehlike var. 59 doğumdan bir tanesi otizimli doğabiliyor. Türkiye’de böyle bir gerçek var, dünyada böyle bir gerçek var. O halde bizim, bunun farkında olmamız gerekiyor. Ama ne yazık ki toplum bunun farkında değil. Bizim belki de yaptığımız en önemli çalışma farkındalık yaratmak. Bunu başardık.

YÖK, ÜNİVERSİTE EĞİTİMİYLE İLGİLİ ÇALIŞMA YAPACAK

Komisyonun çalışmalarını ilgili bakanlara, kurum ve kuruluşlara aktardık. Bu hastalıklarda özellikle otizmde en önemli çözüm, ‘erken tanı’ ve ‘mutlak eğitim’. Milli Eğitim Bakanlığı, ‘gölge öğretmen’ çalışması başlattı. Sağlık Bakanlığı, ‘otizm dairesi’ kuruyor. Sürpriz gelişmeler var. İlgili bakanlarımız da bunları kamuoyuna açıklayacak. Özellikle otizmli hastaların yüksek öğrenimi konusunda bir tespitte bulunduk. Ne yazık ki, yükseköğrenimin yetersiz olduğunu tespit ettik. Bu çerçevede Yükseköğretim Kurulu’na (YÖK) gittik, önerilerimizi sıraladık. Bu çocukların üniversite eğitimi söz konusu. YÖK bu konuda güzel bir çalışma başlatacak. Farkındalığı arttırmak için illeri ziyaret ettik. İl ziyaretlerimizde bu hastalıklarla ilgili toplumda farkındalık yarattık. Nitelikli bir eğitim şart. Özel eğitimli öğretmen açığını tespit etti. Milli Eğitim Bakanlığı’na bu tespitimizi sunduk. Koordinasyon sorunu var bu hastalıklarla ilgili. Cumhurbaşkanlığı’nda bir koordinasyon kurulmasını öneri olarak sunacağız. Özel gereksinimli çocuklar için yeni bir model geliştirilecek. ‘Kaynaştırma Eğitim’ ile ilgili bir model sunuyoruz. Diğer aileler, çocuklarının özel gereksinimli çocuklarla birlikteliğine karşı çıkıyor. Bu, kaynaştırma eğitim okullarına fizyoterapisti, ergoterapisti, konuşma terapisti, danışman ve uzmanların gelmesini sağlayacağız. Bu çocuklarımıza kolaylaştırıcı kişi eklenecek. Bireysel danışman olacak. Kaynaştırma eğitimin önündeki tüm engelleri kaldıracak bir sistem getiriyoruz.

TÜRKİYE’DE AİLELER ÇOCUKLARINI SAKLAMIYOR

Komisyon çalışmaları sırasında, uzmanlar otizmli çocukların aileleriyle ilgili önemli bir konu tespit etti. Farklı ülkelerde ailelerin özellikle otizmli çocuklarını sakladıklarını tespit ettik. Ama Türkiye’de bu oranın azaldığını fark ettik. Türkiye’de aileler artık otizmli çocuklarını saklamıyor. Bu sevindirici bir gelişme. Kocaeli’nde bir örnek var. Engelsiz veri bankası kurulmuş. Bu örneği de öneri olarak sunacağız. Türkiye’de verilerle ilgili bir dağınıklık var. Biz tespit ve önerilerimizi sunarak bu dağınıklığı giderecek bir çözüm bulunmasını sağlayacağız."