Otizmli çocuklar için koşacaklar
Tohum Otizm Vakfı, 11 Kasım’da düzenlenecek Vodafone 40’ıncı İstanbul Maratonu’nda otizme dikkat çekmek için gönüllüleri bekliyor. Vakıf, her seviye için farklı parkurların bulunduğu maratonda otizme dikkat çekmek ve okuyan otizmli çocuklara eğitim desteği sağlamak için gönüllü koşucularıyla yer alacak. Gönüllüler koşarak veya yürüyerek, adımlarını otizmli çocuklar için atacak, maratonun öncesinde ve sonrasında, toplamda bir ay süresince sosyal çevresinden topladığı bağışlarla otizmli çocukların eğitimine katkı sağlayacak.
15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde gerçekleşecek olan maraton koşusu dört farklı kategoride düzenlenecek. Vakıf, her seviye için farklı parkurların bulunduğu maratonda otizme dikkat çekmek ve okuyan otizmli çocuklara eğitim desteği sağlamak için gönüllü koşucularıyla yer alacak. Gönüllüler koşarak veya yürüyerek, adımlarını otizmli çocuklar için atacak, maratonun öncesinde ve sonrasında, toplamda bir ay süresince sosyal çevresinden topladığı bağışlarla otizmli çocukların eğitimine katkı sağlayacak.Tohum Otizm Vakfı Genel Müdürü Betül Selcen Özer, otizmin bilinen tek tedavisinin erken tanı ile yoğun ve sürekli eğitim olduğunu söyledi. Selcen, “Bugün dünyada her 68 çocuktan biri otizm riskiyle dünyaya geliyor. Bu rakam her yıl artıyor. Vodafone 40. İstanbul Maratonu’nda koşarak hem otizm konusunda farkındalık yaratabilir hem de otizmli çocuklarımızın eğitimi için bağış toplayabilirsiniz. Tüm sporseverleri bu maratonda yanımızda olmaya davet ediyoruz” dedi.
ÇARE ERKEN TANI VE DOĞRU BİR EĞİTİM
Otizm, doğuştan gelen ve yaşamın ilk üç yılında fark edilen gelişimsel farklılık. Hastalığın başlıca belirtileri arasında; başkalarıyla göz teması kurmamak, ismi söylendiğinde bakmamak, konuşmada gerilik, parmağıyla istediği şeyi gösterememek, akranlarının oynadığı oyunlara ilgi göstermemek, sallanmak, çırpınmak, parmak ucunda yürümek, dönen nesnelere karşı aşırı ilgi ve takıntılı davranışlar sayılabiliyor. Ailelerin çocuklarında aynı yaştaki diğer akranlarından farklı davranışlar ve belirtiler gözlemleniyorsa vakit kaybetmeden otizm konusunda uzman bir çocuk ergen psikiyatristine başvurmaları gerekiyor. Bilimsel araştırmalar, erken tanı ve doğru bir eğitim yöntemiyle yoğun olarak eğitim alan çocukların yaklaşık yüzde 50’sinde otizmin belirtilerinin kontrol altına alınabildiğini, gelişim sağlanabildiğini, hatta bazı otizmli çocukların ergenlik yaşına geldiklerinde diğer arkadaşlarından farkı kalmadığını gösteriyor.
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