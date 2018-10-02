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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Eğitim
Hürriyet Eğitim
02.10.2018 - 13:08, Son Güncelleme:

Otizmli çocuklar için koşacaklar

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Otizmli çocuklar için koşacaklar

Tohum Otizm Vakfı, 11 Kasım’da düzenlenecek Vodafone 40’ıncı İstanbul Maratonu’nda otizme dikkat çekmek için gönüllüleri bekliyor. Vakıf, her seviye için farklı parkurların bulunduğu maratonda otizme dikkat çekmek ve okuyan otizmli çocuklara eğitim desteği sağlamak için gönüllü koşucularıyla yer alacak. Gönüllüler koşarak veya yürüyerek, adımlarını otizmli çocuklar için atacak, maratonun öncesinde ve sonrasında, toplamda bir ay süresince sosyal çevresinden topladığı bağışlarla otizmli çocukların eğitimine katkı sağlayacak.

15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde gerçekleşecek olan maraton koşusu dört farklı kategoride düzenlenecek. Vakıf, her seviye için farklı parkurların bulunduğu maratonda otizme dikkat çekmek ve okuyan otizmli çocuklara eğitim desteği sağlamak için gönüllü koşucularıyla yer alacak. Gönüllüler koşarak veya yürüyerek, adımlarını otizmli çocuklar için atacak, maratonun öncesinde ve sonrasında, toplamda bir ay süresince sosyal çevresinden topladığı bağışlarla otizmli çocukların eğitimine katkı sağlayacak.Tohum Otizm Vakfı Genel Müdürü Betül Selcen Özer, otizmin bilinen tek tedavisinin erken tanı ile yoğun ve sürekli eğitim olduğunu söyledi. Selcen, “Bugün dünyada her 68 çocuktan biri otizm riskiyle dünyaya geliyor. Bu rakam her yıl artıyor. Vodafone 40. İstanbul Maratonu’nda koşarak hem otizm konusunda farkındalık yaratabilir hem de otizmli çocuklarımızın eğitimi için bağış toplayabilirsiniz. Tüm sporseverleri bu maratonda yanımızda olmaya davet ediyoruz” dedi. 

ÇARE ERKEN TANI VE DOĞRU BİR EĞİTİM
Otizm, doğuştan gelen ve yaşamın ilk üç yılında fark edilen gelişimsel farklılık. Hastalığın başlıca belirtileri arasında; başkalarıyla göz teması kurmamak, ismi söylendiğinde bakmamak, konuşmada gerilik, parmağıyla istediği şeyi gösterememek, akranlarının oynadığı oyunlara ilgi göstermemek, sallanmak, çırpınmak, parmak ucunda yürümek, dönen nesnelere karşı aşırı ilgi ve takıntılı davranışlar sayılabiliyor. Ailelerin çocuklarında aynı yaştaki diğer akranlarından farklı davranışlar ve belirtiler gözlemleniyorsa vakit kaybetmeden otizm konusunda uzman bir çocuk ergen psikiyatristine başvurmaları gerekiyor. Bilimsel araştırmalar, erken tanı ve doğru bir eğitim yöntemiyle yoğun olarak eğitim alan çocukların yaklaşık yüzde 50’sinde otizmin belirtilerinin kontrol altına alınabildiğini, gelişim sağlanabildiğini, hatta bazı otizmli çocukların ergenlik yaşına geldiklerinde diğer arkadaşlarından farkı kalmadığını gösteriyor.

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