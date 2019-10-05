Otizmli çocuklar için 108’inci özel sınıf

‘KÖPRÜ VAZİFESİ GÖRÜYORUZ’

Türkiye Otizm Tanı ve Eğitim Vakfı Genel Müdürü Betül Selcen Özer, otizmli çocukların yüzde 10’unun üstün yeteneklere sahip olduğunu belirtti. Özer, bu sınıfları hizmete açmadan önce öğretmenlere ve otizmli çocukların ailelerine eğitim verdiklerini belirterek şunları söyledi: “Eğitim her çocuk için anayasal hak, ancak otizmli çocuklar için haktan da öte tek çare, tek tedavi. Otizmli çocuk ne kadar erken tanı alırsa, ki 18 ay tanı için çok kıymetli, hemen ardından da yoğun, sürekli özel eğitime ulaşabilirse, yüzde 50’si bağımsız bireyler olarak hayatlarına devam edebiliyor. Milli Eğitim Bakanlığı ile birlikte birçok proje gerçekleştirdik. İhtiyaç olan okulları öncelik sırasına göre belirliyoruz. Destek vermek isteyen kurum ve kuruluşlar ile destek verilmesi gereken okulları buluşturuyoruz. Destekçilerin katkılarıyla yeni özel eğitim sınıflarını açmaya devam edeceğiz. Bakanlığın bize verdiği ihtiyaç listesine göre sınıfları donatıyoruz. Üzerine ekstra bilgisayar ya da özel eğitim uygulamalarını da ekliyoruz. Bugüne kadar vakıf olarak 13 bin öğretmene eğitim desteği verdik. 2 bin de sağlık personelini eğitime kavuşturduk. 450 bine yakın çocuğumuz ve ailesine ulaştık. Milli Eğitim ve Sağlık bakanlıklarıyla yürüttüğümüz tarama projeleri var. Vakıf olarak açtığımız bir de model okulumuz bulunuyor. Burada da örnek, en iyi müfredatı uyguluyoruz. Gerekli her türlü materyale sahip okulumuz 11 ay bir hafta süreyle açık. Haftanın bir günü de eğitim evde yapılıyor.”

Kampotu Voonka Pazarlama Direktörü Hande Yalçın da bugüne kadar birçok sosyal sorumluluk projesine imza attıklarını söyledi. Yalçın, otizmli çocuklarla ilgili farkındalığı arttırmak ve eğitimlerine katkıda bulunmak için Tohum Otizm Vakfı ile ortak proje yürüttüklerini belirtti.

ÜSTÜN YETENEKLİ ÖRNEKLER VAR

Tohum Türkiye Otizm Tanı ve Eğitim Vakfı Genel Müdürü Betül Selcen Özer, bir televizyon kanalında otistik doktorun hikayesinin anlatıldığı dizinin yayınlanmaya başlanmasının ardından “Bu mümkün mü?”, “Her otistik birey bu tür üstün yeteneklere sahip midir?” gibi birçok soruyla karşılaştıklarını belirterek, şöyle devam etti: “1988 tarihli Rain Man (Yağmur Adam) filminde Dustin Hoffman’ın canlandırdığı Raymond Babbitt karakteri gibi doktor Ali karakteri de savant sendromuna sahip. Savant sendromu otizmin bir türü. Tüm otizmlilerin yüzde 10’unda görülebilen bir sendrom. Dünyada pek çok örneği var. Bunlar, üstün bellek, kafadan matematik işlemleri, müzik ve sanat yeteneklerine sahip olabiliyor.”