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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Eğitim
Dürdane KIRÇUVAL
05.10.2019 - 08:00, Son Güncelleme:/

Otizmli çocuklar için 108’inci özel sınıf

Türkiye’de otizm tanısı konan yaklaşık bir milyon kişi bulunuyor. Bu kişilerin toplumsal hayata katılımı ve eğitimi büyük önem taşıyor. Tohum Türkiye Otizm Tanı ve Eğitim Vakfı, bu kapsamda 108’inci ‘özel eğitim sınıfı’nı Mardin’de açtı. Voonka Kids’in desteğiyle oluşturulan otizmli çocuklara yönelik ‘özel eğitim sınıfı’, Mardin TOKİ İlkokulu’nda düzenlenen törenle hizmete girdi. Mardin İl Milli Eğitim Müdürlüğü Özel Eğitim Şube Müdürü Hikmetullah Soysal, otizm tanısı konan çocukların daha iyi bir eğitim almaları için gerekli materyallerle donatılmış sınıflarda özel eğitim öğretmenleriyle ders yapmasının önemini vurguladı. Okulda otistik tanısı bulunan 4 öğrencinin bu sınıfta ders göreceğini söyledi.

Otizmli çocuklar için 108’inci özel sınıf
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‘KÖPRÜ VAZİFESİ GÖRÜYORUZ’

Türkiye Otizm Tanı ve Eğitim Vakfı Genel Müdürü Betül Selcen Özer, otizmli çocukların yüzde 10’unun üstün yeteneklere sahip olduğunu belirtti. Özer, bu sınıfları hizmete açmadan önce öğretmenlere ve otizmli çocukların ailelerine eğitim verdiklerini belirterek şunları söyledi: “Eğitim her çocuk için anayasal hak, ancak otizmli çocuklar için haktan da öte tek çare, tek tedavi. Otizmli çocuk ne kadar erken tanı alırsa, ki 18 ay tanı için çok kıymetli, hemen ardından da yoğun, sürekli özel eğitime ulaşabilirse, yüzde 50’si bağımsız bireyler olarak hayatlarına devam edebiliyor. Milli Eğitim Bakanlığı ile birlikte birçok proje gerçekleştirdik. İhtiyaç olan okulları öncelik sırasına göre belirliyoruz. Destek vermek isteyen kurum ve kuruluşlar ile destek verilmesi gereken okulları buluşturuyoruz. Destekçilerin katkılarıyla yeni özel eğitim sınıflarını açmaya devam edeceğiz. Bakanlığın bize verdiği ihtiyaç listesine göre sınıfları donatıyoruz. Üzerine ekstra bilgisayar ya da özel eğitim uygulamalarını da ekliyoruz. Bugüne kadar vakıf olarak 13 bin öğretmene eğitim desteği verdik. 2 bin de sağlık personelini eğitime kavuşturduk. 450 bine yakın çocuğumuz ve ailesine ulaştık. Milli Eğitim ve Sağlık bakanlıklarıyla yürüttüğümüz tarama projeleri var. Vakıf olarak açtığımız bir de model okulumuz bulunuyor. Burada da örnek, en iyi müfredatı uyguluyoruz. Gerekli her türlü materyale sahip okulumuz 11 ay bir hafta süreyle açık. Haftanın bir günü de eğitim evde yapılıyor.”

Kampotu Voonka Pazarlama Direktörü Hande Yalçın da bugüne kadar birçok sosyal sorumluluk projesine imza attıklarını söyledi. Yalçın, otizmli çocuklarla ilgili farkındalığı arttırmak ve eğitimlerine katkıda bulunmak için Tohum Otizm Vakfı ile ortak proje yürüttüklerini belirtti.

ÜSTÜN YETENEKLİ ÖRNEKLER VAR

Tohum Türkiye Otizm Tanı ve Eğitim Vakfı Genel Müdürü Betül Selcen Özer, bir televizyon kanalında otistik doktorun hikayesinin anlatıldığı dizinin yayınlanmaya başlanmasının ardından “Bu mümkün mü?”, “Her otistik birey bu tür üstün yeteneklere sahip midir?” gibi birçok soruyla karşılaştıklarını belirterek, şöyle devam etti: “1988 tarihli Rain Man (Yağmur Adam) filminde Dustin Hoffman’ın canlandırdığı Raymond Babbitt karakteri gibi doktor Ali karakteri de savant sendromuna sahip. Savant sendromu otizmin bir türü. Tüm otizmlilerin yüzde 10’unda görülebilen bir sendrom. Dünyada pek çok örneği var. Bunlar, üstün bellek, kafadan matematik işlemleri, müzik ve sanat yeteneklerine sahip olabiliyor.”

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