Konservatuvara alınmayan Otizmli Buğra, şimdi yüksek lisans öğrencisi

İlkokul bile okuyamaz denilen üstün yetenekli otizmli piyanist Buğra Çankır, Afyon Kocatepe Üniversitesi (AKÜ) Konservatuvarı’nda yüksek lisans eğitimine başladı.

Buğra Çankır, 24 yaşında bir otizmli. İletişim konusunda doğuştan gelen güçlükleri var. 10 yaşındayken üstün yetenekli müziksel özellikleri olduğu anlaşıldı.

‘Perfect Pitch’ ya da ‘Mutlak Kulak’ olarak adlandırılan ve doğadaki tüm sesleri herhangi bir referansa ihtiyaç duymadan nota olarak tanımlayabilme diye açıklanan bu yeteneği, 2004 yılında Kaliforniya Üniversitesi San Francisco Genetik Araştırma Merkezi’nin testiyle belgelendi.

Ardından, matematik, müzik veya görsel alanda yetenekli olan ve genelde otizmli çocuklarda görülen ‘savant sendromu’ ile ilgili araştırmalar yapan Wisconsin Medical Society tarafından 2007 yılında bu özelliği nedeniyle dünyadaki savantlar arasında gösterilerek, literatüre geçti.

Çankır, Türkiye'de tanısı konulmuş 342 bin otizmli ve ailesine umut veriyor, onlara öncülük ediyor. Otizmli bireylerin ‘öğretilebilir’ ve ‘yapabilir’ olduğunu göstermek suretiyle toplumun otizm konusunda farkındalık bilincini artırıyor, otizme negatif olan bakış açısını düzeltiyor.

Bu amaçla ulusal ve uluslar arası etkinliklerde piyano resitalleri sunan Çankır, Afyon Kocatepe Üniversitesi Akademik Kurulu için çaldığı Rahmaninov’un ‘Elegie’ eseriyle de dinleyicileri adeta mest etti.

Sanatçının babası Kemal Çankır, makine mühendisliğinden Buğra'yla daha çok zaman geçirebilmek için emekli olduğunu söyledi.

Şu anda İskenderun'da yaşadıklarını belirten Çankır, "Mustafa Yazıcı Devlet Konservatuvarı’nda eşlik hocalığı yapıyor. Haftada iki gün 10 saat eşlik dersleri var. Afyonkarahisar'da da yüksek lisansı kazandı. Haftanın yarısı orada, yarısı burada iki yılı geçireceğiz" dedi.

‘MÜZİKSEL AÇIDAN ÜSTÜN YETENEKLİ SAYILIYOR’

Buğra'ya üç yaşındayken otizm teşhisi konulduğunu anlatan Çankır, şöyle devam etti:

"O zaman aile olarak otizmi tam bilmediğimiz için tarumar olmuştuk. Geleceği hakkında Buğra'dan beklentilerimiz tamamen sıfırlanmıştı. Ancak çok çalışarak aslında otizmlilerin çok iyi işler yapabildiğini okumuştum. Buğra da bunlardan biri oldu. 10 yaşına kadar tamamen otizmin negatif tarafıyla mücadele etti, boğuştu, onları yenmeye çalıştı. Ama 10 yaşında müziksel yeteneği ortaya çıktıktan sonra Buğra müzik yolculuğuna başladı. Çok sıra dışı bir kulağı var Buğra'nın. Müziksel açıdan üstün yetenekli sayılıyor. Bu manada 'mutlak kulak' denilen bir özelliğe sahip. Buğra müzik eğitimine 10 yaşında başladı. Özel derslerle belli bir seviyeye geldikten sonra konservatuvar okudu. Konservatuvardan sonra burada yüksek lisansa başlayacak."

‘YURTDIŞINDA ZAMAN ZAMAN KONSERLER VERİYOR’

Çankır, Buğra'nın yeteneğini 10 yaşında anladıktan sonra normal bir eğitim alması için çabalarının olduğunu belirterek, şöyle konuştu:

"Konservatuvarlara baş vurduğumuzda, otizmli olduğu için reddedildi. Dışarıdan İngiliz Kraliyet Akademisi’nin müfredatını özel öğretmenine takip ettirdik. Buğra altı yıl gibi kısa bir zamanda, normali 15 yıllık programı tamamladı diyebiliriz. Avrupa, Amerika, Kanada, Japonya'da direkt lise mezunu sayılıyor bu 'grade 8' sertifikasıyla. Buğra, İskenderun Teknik Üniversitesi Mustafa Yazıcı Devlet Konservatuvarı’nda 2012 yılında lisans eğitimi aldı. Sadece ülkemizde değil, yurtdışında da tanınan birisi. Yurtdışında zaman zaman konserler veriyor. Orada resitalleri oluyor."

Anne ve baba olarak son derece gururlu olduklarını söyleyen Çankır, "Otizmliler ilkokulu dahi okuyamaz diye bir düşünce var. Buğra ilkokulu da ortaokulu da liseyi de konservatuvarda okudu. Şimdi de kariyer yapıyor. Buğra'nın bu yolculuğuna ömrümüzün sonuna kadar eşlik etmeye çalışacağız" dedi.

AKÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Solak da Buğra'nın özel yetenekleri olduğuna dikkati çekerek, "Değişik ülkelerde piyano resitali verdi. Çok başarılı bir dönem geçiriyor. Öğrencimize ve yetiştireceği öğrencilere başarılar diliyoruz. Buğra gibi çocukları ülkemize kazandırmak, diğer branşlarda olduğu gibi müziğin değişik alanlarında da eğitmek görevimiz" diye konuştu.

‘MİLYONLARCA KİŞİYE ÖRNEK OLACAĞINI DÜŞÜNÜYORUZ’

AKÜ Devlet Konservatuvarı Müdürü Prof. Dr. Uğur Türkmen ise Buğra Çankır'ın örnek bir öğrenci olduğunu belirterek, şunları söyledi:

"Buğra Çankır kardeşimiz çok güzel bir piyona dinletisi sundu. Bugün okulumuzda yüksek lisans eğitimine başladı. Kendisi gibi farklı öğrenen binlerce, hatta milyonlarca kişiye örnek olacağını düşünüyoruz. Buradan çok değerli bilim ve sanat uzmanı olarak mezun edeceğimizi düşünüyoruz. Ümit ederim bu yolda kendisine katkı sağlar, başarılı bir hayat çizgisi yaşamasına yardımcı oluruz."