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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Eğitim
29.07.2019 - 09:30, Son Güncelleme:/

YKS tercihlerinde sıralama uyarıları! YKS üniversite tercihleri ne zaman bitiyor?

YKS tercih kılavuzu kapsamında tercihler için son güne girildi. Birçok gencin üniversite hayallerini gerçekleştirebilmek için gerçekleştireceği YKS tercihleri bugün sona erecek. Peki, AYT ve TYT alanlarından bir bölüme yerleşmek isteyenlerin merakla araştırdığı YKS tercihleri için nelere dikkat etmek gerekecek? İşte, başarı sıralaması başta olmak üzere dikkat edilmesi gereken hususlar

YKS tercihlerinde sıralama uyarıları! YKS üniversite tercihleri ne zaman bitiyor?
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Üniversite adaylarının yakından takip ettiği YKS tercihleri için son güne girildi. YKS tercih kılavuzunda yer alan bilgilere göre tercihlerini gerçekleştirebilecek olan adaylar, yapmış oldukları tercihleri ise son kez güncelleme hakkına sahip olacak. İşte, son gününde YKS tercihleri hakkında merak edilen bazı bilgiler

YKS tercihleri bugün saat 23.59'a kadar tamamlanacak. Adaylar, tercihlerini tamamlama ya da güncelleme şansına son kez sahip olacak. 

YKS TERCİHLERİ YAPARKEN BAŞARI SIRASINA DİKKAT EDİN

YKS tercih sürecinde bazı bölümlerin başarı sıralamaları değişiklik gösterdi. Buna göre belirli başarı sıralamasının altında olanlar bazı bölümleri tercih edemeyecek. İşte, o sıralamalar;

Program Türüİlgili Puan TürüBaşarı Sırası
Hukuk programlarına yerleştirme işlemlerindeEAEn düşük 190 bininci (190.000)
Mühendislik programlarına yerleştirme
işlemlerinde (Orman, Ziraat, Su Ürünleri/Su Bilimleri
Fakülteleri programları ile Ağaç İşleri Endüstri
Mühendisliği programları hariç; Ziraat Fakültelerinin
Gıda Mühendisliği programları dâhil)		SAYEn düşük 300 bininci (300.000)
Mimarlık programlarına yerleştirme işlemlerindeSAYEn düşük 250 bininci (250.000)
Tıp programlarına yerleştirme işlemlerindeSAYEn düşük 50 bininci (50.000)
Öğretmenlik programlarına yerleştirme
işlemlerinde (Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
programı dâhil)		İlgili Puan TüründeEn düşük 300 bininci (300.000)

TERCİHLER İÇİN TIKLAYINIZ

PROJE TEMELLİ ÜNİVERSİTELERE YÖNELİN

ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampüsü Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Aslı Bugay Sökmez tercihlerini tamamlamış adaylara proje temelli, uygulama ağırlıklı üniversitelere yönelmelerini öneriyor. Aileleriyse son bir kez bütçelerini gerçekçi bir şekilde değerlendirmelerini tavsiye eden Doç. Dr. Aslı Bugay Sökmez, şunları söylüyor:

“Proje temelli, uygulama ağırlıklı üniversitelere yönelin. Sahaya çıkana kadar kafamızda her şey ideale yakın ve kusursuzdur. Oysa uygulamalar çoğu zaman kuramsal bilgiden çok farklı. Bu noktada öğrenilen bilgilerin yaşama ve mesleğe hazırlayabilmesi için iyi yapılandırılmış stajlar ve proje temelli öğrenmeler fark yaratacak. Üniversitelerden stajlar ve proje temelli öğrenme stratejileri hakkında mutlaka bilgi edinin. Kendi ilgi ve yeteneklerinize uygun olduğunu düşündüğünüz mesleği keşfetmeye çalışın. Anne-babalar tercih döneminde eğitim ücretlerini ve bütçenizi gerçekçi bir şekilde değerlendirin. Maddi konuları fazla öne çıkararak çocuğunuzu utandırmayın. Böyle davrandığınızda, verdiğiniz imkânların çocuğunuzun özgüveninden çaldığını ve değersizlik duygusu yaratacağını bilin. Yani kaş yaparken göz çıkarmayın.”

KILAVUZU DİKKATLE İNCELEYİN

TERCİHTE bulunacak üniversite adaylarının ‘2019-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu’nu dikkatle incelemeleri ve tercihlerini bu kılavuz bilgilerine göre yapmaları önem taşıyor. Bunun dışında internette okulların kendi internet adresleri dışında yer alan bilgilere göre listeler hazırlanmamalı.

KAYDOLMAYACAĞINIZ BÖLÜMÜ YAZMAYIN

ÖSYM, adayları 24 tercihlerini dikkatli sıralamaları konusunda uyarıyor. Buna göre, tercihlerinizi yaparken kaydolmayı en çok istediğiniz programı en üste, daha sonra istediğinizi ikinci sıraya yazın. Bütün tercihlerinizi bu şekilde sıralayın. Duruma göre yapabileceğiniz 24 tercihin baştaki birkaçını “Puanım yeterli olmayabilir” endişesine kapılmadan, sadece ilginizi göz önüne alarak belirleyebilir, buralara en çok istediğiniz programları yazabilirsiniz. Ancak kazansanız bile kaydolmayı istemediğiniz bir programa listenizde yer vermemeniz yararınıza olacak.

YKS tercihlerinde sıralama uyarıları YKS üniversite tercihleri ne zaman bitiyor

TABLOLARI İYİ İNCELEYİN

Listenizi oluşturmadan önce hangi tablodan tercih yapacağınızı belirlemeniz gerekiyor. Eğer önlisans programlarından birini tercih edecekseniz Tablo 3’e bakmalısınız. Bunun için TYT’de 150 ve üzeri puana sahip olmalısınız. Lisans programlarını seçmek isterseniz Tablo 4’ü incelemelisiniz. AYT ve YDT’de ilgili puan türünde 180 ve daha fazla alan adaylar bu tablodan tercihlerde bulunabilecek. Girmek istediğiniz yükseköğretim programlarının kodları ve adlarıyla, bağlı oldukları üniversite, fakülte ve yüksekokul adlarını tercih sırasına göre yazmalısınız. Uzmanlar, adayların tercih yaparken başarı sırasına bakmalarını tavsiye ediyor.

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