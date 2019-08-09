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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Eğitim
09.08.2019 - 16:12, Son Güncelleme:/

ÖSYM'nin takvimine göre DGS tercihleri ne zaman başlıyor? Kılavuz ne zaman yayımlanacak?

DGS tercihleri ile iki yıllık üniversitelerden dört yıllık programlara geçiş yapacak olan öğrenciler, ÖSYM'nin yayımlayacağı kılavuzu araştırmaya başladı. Peki, ÖSYM'nin takvimine göre DGS tercihleri ne zaman başlayacak? Konuyla ilgili herhangi bir tarih detayı verildi mi? İşte, DGS tercih kılavuzu ve detaylı bilgiler

ÖSYM'nin takvimine göre DGS tercihleri ne zaman başlıyor? Kılavuz ne zaman yayımlanacak?
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DGS tercihleri ve kılavuz bilgileri son günlerde birçok kişinin gündeminde yer almaya devam ediyor. Üniversitelerin yerleştirme sürecine göre değişkenlik gösterecek olan DGS tercihleri, kılavuz bilgilerine göre yapılacak. DGS tercih kılavuzu, yine ÖSYM'nin belirlediği takvime göre belirlenecek. Peki, DGS tercihleri için ne zaman başlayacağına dair detaylar yer alıyor mu? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler

DGS TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

DGS tercihlerinin bu yıl ne zaman yapılacağına dair herhangi bir bilgi yer almıyor ancak geçtiğimiz yıl 16 Ağustos tarihinde açıklanan sonuçların ardından tercihler 7 Eylül tarihinde alınmaya başlanmıştı. Bu yıl sonuçların 25 Temmuz tarihinde açıklandığı düşünülürse, tercihlerin 16 Ağustos tarihine denk gelmesi gerekmektedir. Ancak bu tarih, üniversitelerin yerleştirme sürecine göre değişkenlik gösterebilir.

TERCİH KILAVUZU NE ZAMAN YAYIMLANACAK?

Yukarıda yer alan bilgiler dahilinde DGS tercih kılavuzunun 15 Ağustos tarihinde yayımlanması beklenebilir. Detaylar yer aldıkça haberimizin içerisine eklenecektir.

HANGİ BÖLÜMLER TERCİH EDİLEBİLECEK?

Adayların hangi bölümlere geçiş yapabileceği, tercih kılavuzunda yer alacak tablolardan öğrenilebilecek. Adayların, tercihlerini sadece bu tablolarda verilen ilgili alanları göz önünde tutarak lisans programlarından yapmaları gerekmektedir. 

 

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