ÖSYM'nin takvimine göre DGS tercihleri ne zaman başlıyor? Kılavuz ne zaman yayımlanacak?
DGS tercihleri ile iki yıllık üniversitelerden dört yıllık programlara geçiş yapacak olan öğrenciler, ÖSYM'nin yayımlayacağı kılavuzu araştırmaya başladı. Peki, ÖSYM'nin takvimine göre DGS tercihleri ne zaman başlayacak? Konuyla ilgili herhangi bir tarih detayı verildi mi? İşte, DGS tercih kılavuzu ve detaylı bilgiler
DGS tercihleri ve kılavuz bilgileri son günlerde birçok kişinin gündeminde yer almaya devam ediyor. Üniversitelerin yerleştirme sürecine göre değişkenlik gösterecek olan DGS tercihleri, kılavuz bilgilerine göre yapılacak. DGS tercih kılavuzu, yine ÖSYM'nin belirlediği takvime göre belirlenecek. Peki, DGS tercihleri için ne zaman başlayacağına dair detaylar yer alıyor mu? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler
DGS TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
DGS tercihlerinin bu yıl ne zaman yapılacağına dair herhangi bir bilgi yer almıyor ancak geçtiğimiz yıl 16 Ağustos tarihinde açıklanan sonuçların ardından tercihler 7 Eylül tarihinde alınmaya başlanmıştı. Bu yıl sonuçların 25 Temmuz tarihinde açıklandığı düşünülürse, tercihlerin 16 Ağustos tarihine denk gelmesi gerekmektedir. Ancak bu tarih, üniversitelerin yerleştirme sürecine göre değişkenlik gösterebilir.
TERCİH KILAVUZU NE ZAMAN YAYIMLANACAK?
Yukarıda yer alan bilgiler dahilinde DGS tercih kılavuzunun 15 Ağustos tarihinde yayımlanması beklenebilir. Detaylar yer aldıkça haberimizin içerisine eklenecektir.
HANGİ BÖLÜMLER TERCİH EDİLEBİLECEK?
Adayların hangi bölümlere geçiş yapabileceği, tercih kılavuzunda yer alacak tablolardan öğrenilebilecek. Adayların, tercihlerini sadece bu tablolarda verilen ilgili alanları göz önünde tutarak lisans programlarından yapmaları gerekmektedir.
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