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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Eğitim
AA
21.12.2018 - 10:41, Son Güncelleme:/

ÖSYM'nin sınavlarına 10 milyona yakın aday katıldı

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, "2018 yılı kasım ayı itibarıyla yapmış olduğumuz sınavlara katılan toplam aday sayısı 9 milyon 797 bin 452. Uyguladığımız sınavlara katılan aday sayısı yıl sonunda 10 milyonu geçecek. ÖSYM, kurulduğu 1974'ten bugüne kadar 150 milyondan fazla adaya sınav yaptı. Tüm sınavlarda engelli, sağlık sorunu veya özel durumu olan adayların erişimini kolaylaştırmak için sürekli iyileştirmeler yapıyoruz" dedi.

ÖSYM'nin sınavlarına 10 milyona yakın aday katıldı
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ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, devraldıkları sorumluluğun önemini bildiklerini ve bunun bilinciyle çalışmaya devam ettiklerini söyledi. ÖSYM'nin temel felsefesine uygun olarak kendilerini sürekli yenileyerek teknolojik gelişmelere hızla uyum sağladıklarını anlatan Aygün, "Tüm çalışmalarımızı bilimsel yöntemler doğrultusunda planlayıp geçerli, güvenilir, adil ölçme ve değerlendirme yöntemlerini kullanarak misyonumuzu yerine getiriyoruz" diye konuştu.

‘ÖSYM, HERKES İÇİN HER YERDE’
Kurulduğu 1974'ten bugüne kadar 150 milyondan fazla adaya sınav yapan ÖSYM'nin, her yıl uyguladığı ortalama 50 sınava yaklaşık 10 milyon adayın katıldığını belirten Aygün, "ÖSYM, Türkiye genelinde il ve ilçelerde, 8 bin 757 başvuru merkezi, 181 sınav koordinatörlüğü ve 5 bin 500 adayın aynı anda sınava alındığı elektronik sınav merkezleriyle 'herkes için her yerde' anlayışını yerine getirmeyi amaç edinmiş bir kurum" dedi.

Aygün, ÖSYM'nin uyguladığı sınavların verileriyle ilgili şunları söyledi:
"Elektronik ortamda uyguladığımız sınavlar da dahil edildiğinde, 2018 yılı kasım ayı itibarıyla yapmış olduğumuz sınavlara katılan toplam aday sayısı 9 milyon 797 bin 452. Uyguladığımız sınavlara katılan aday sayısı yıl sonunda 10 milyonu geçecek. Bu noktada ÖSYM'nin tüm adaylarımıza yönelik sorumluluğu büyük. Kurumumuz hem kendi içerisindeki dinamiklerin uyumlu çalışmasıyla hem de paydaşlarımızla iş birliği yaparak sorumluluklarını yerine getiriyor."

2018'DEKİ SINAVLARA 102 BİN 699 ENGELLİ ADAY GİRDİ
Aygün, bu yıl ilk kez uygulanan Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) Temel Yeterlilik Testi'ne (TYT) katılan aday sayısının 2 milyon 260 bin 595; Alan Yeterlilik Testi'ne (AYT) katılan aday sayısının 1 milyon 877 bin 642; Yabancı Dil Testi'ne (YDT) katılan aday sayısının 109 bin 593; Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı'na 293 bin 432; yılda üç kez yapılan Yabancı Dil Sınavı'na (YDS) 244 bin 837; e-YDS'ye 23 bin 769; Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı'na (EKPSS) 88 bin 833; YKS'ye 7 bin 865, KPSS ortaöğretim düzeyine 2 bin 205 engelli adayın katıldığını belirtti.

Yılda üç kez yaptıkları Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitim Giriş Sınavı'na (ALES) katılan aday sayısını da 522 bin 139 aday olarak açıklayan Aygün, ortaöğretim düzeyi Kamu Personeli Seçme Sınavı'na (KPSS) 1 milyon 24 bin 1, ön lisans düzeyi KPSS'ye 749 bin 391, lisans düzeyi KPSS'ye 1 milyon 175 bin 28 adayın girdiğini söyledi.

Aygün, "Engelli, sağlık sorunu veya özel durumu olan adayların, yaptığımız tüm sınavlara erişimini kolaylaştırmak için sürekli iyileştirmeler yapıyoruz. 2018 yılında yaptığımız sınavlara katılan engelli aday sayısı 102 bin 699 oldu" dedi.

Sınavlarla ilgili değerlendirme raporlarının kamuoyuyla paylaşıldığını belirten Aygün, bu yıl 11 değerlendirme raporunun hazırlanarak kamuoyuna sunulduğunu söyledi.

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