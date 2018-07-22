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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Eğitim
AA
22.07.2018 - 16:46, Son Güncelleme:

DGS ve KPSS'ye 2 milyonun üzerinde aday katıldı

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DGS ve KPSS'ye 2 milyonun üzerinde aday katıldı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Mahmut Özer, 21 Temmuz'da düzenlenen Dikey Geçiş Sınavı (DGS) ile 22 Temmuz'da iki oturumda yapılan Kamu Personel Seçme Sınavı'na (KPSS) toplam 2 milyon 63 bin 156 adayın katıldığını, sınavlarda 273 bin 893 görevlinin hazır bulunduğunu söyledi.

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Mahmut Özer yaptığı açıklamada, bu yılın sınav takviminin oldukça yoğun olduğunu, 30 Haziran ve 1 Temmuz'daki Yükseköğretim Kurumları Sınavı'ndan (YKS) sonra hafta sonunda (21-22 Temmuz) da büyük sınav organizasyonunu başarıyla gerçekleştirdiklerini ifade etti.

Yoğunluğa rağmen erişimi artırabilmek için mümkün olduğu kadar sınavları 81 ilde yapmaya çalıştıklarına değinen Özer, bu çerçevede 2018-DGS sınavını 21 Temmuz'da ilk kez 81 ilde 17 bin 301 salonda yaptıklarını, geçen yıl bu sınavın sadece 17 ilde düzenlenebildiğini hatırlattı.

SINAVLAR SORUNSUZ TAMAMLANDI
22 Temmuz'da 2018 KPSS-Genel Yetenek ve Genel Kültür Sınavı'nın sabah oturumunda 60 bin 662 sınav salonunda düzenlendiğini öğleden sonraysa 81 ilde 24 bin 1 salonda 'Eğitim Bilimler'i sınavının yapıldığını belirten Özer, "Bu hafta sonu yapılan sınavlara toplam 2 milyon 63 bin 156 aday başvurdu. Tüm sınav oturumlarında toplam 273 bin 893 görevli hazır bulundu. Sınavlar, sorunsuz tamamlandı" dedi.

Özer, sınav koordinatörlerine, sınav görevlilerine ve emniyet görevlilerine teşekkür etti.


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