DGS ve KPSS'ye 2 milyonun üzerinde aday katıldı
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Mahmut Özer, 21 Temmuz'da düzenlenen Dikey Geçiş Sınavı (DGS) ile 22 Temmuz'da iki oturumda yapılan Kamu Personel Seçme Sınavı'na (KPSS) toplam 2 milyon 63 bin 156 adayın katıldığını, sınavlarda 273 bin 893 görevlinin hazır bulunduğunu söyledi.
ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Mahmut Özer yaptığı açıklamada, bu yılın sınav takviminin oldukça yoğun olduğunu, 30 Haziran ve 1 Temmuz'daki Yükseköğretim Kurumları Sınavı'ndan (YKS) sonra hafta sonunda (21-22 Temmuz) da büyük sınav organizasyonunu başarıyla gerçekleştirdiklerini ifade etti.
Yoğunluğa rağmen erişimi artırabilmek için mümkün olduğu kadar sınavları 81 ilde yapmaya çalıştıklarına değinen Özer, bu çerçevede 2018-DGS sınavını 21 Temmuz'da ilk kez 81 ilde 17 bin 301 salonda yaptıklarını, geçen yıl bu sınavın sadece 17 ilde düzenlenebildiğini hatırlattı.
SINAVLAR SORUNSUZ TAMAMLANDI
22 Temmuz'da 2018 KPSS-Genel Yetenek ve Genel Kültür Sınavı'nın sabah oturumunda 60 bin 662 sınav salonunda düzenlendiğini öğleden sonraysa 81 ilde 24 bin 1 salonda 'Eğitim Bilimler'i sınavının yapıldığını belirten Özer, "Bu hafta sonu yapılan sınavlara toplam 2 milyon 63 bin 156 aday başvurdu. Tüm sınav oturumlarında toplam 273 bin 893 görevli hazır bulundu. Sınavlar, sorunsuz tamamlandı" dedi.
Özer, sınav koordinatörlerine, sınav görevlilerine ve emniyet görevlilerine teşekkür etti.
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