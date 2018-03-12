Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 23-24 Haziran’da yapılacak Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) için bilgilendirme videoları yayınladı. 21 Mart’a kadar başvuruları süren YKS’ye katılacak adaylar, yayınlanan 22 videoya ÖSYM’nin internet sitesinden ulaşabilecek. Videolarda, YKS’ye nasıl başvurulacağından lise son sınıftaki adayların neler yapacağına, hangi oturumlara girilmesi gerektiğinden ücretlerin nasıl yatırılacağına, Temel Yeterlilik Testi’nin nasıl uygulanacağından sınav binasına en geç kaçta gelinebileceğine kadar birçok bilgi yer alıyor.
1- YÜKSEKÖĞRETİ̇M KURUMLARI SINAVINA (YKS) BAŞVURMAK İSTEYEN ADAYLARIN YAPMASI GEREKEN İŞLEMLER NELER?
2- Bİ̇R ORTAÖĞRETİ̇M KURUMUNUN SON SINIFINDA ÖĞRENİ̇M GÖREN ADAYLAR SINAVA BAŞVURULARINI NASIL YAPACAKLAR?
3- ADAY BAŞVURU FORMU DOLDURULURKEN NELERE Dİ̇KKAT EDİ̇LMELİ̇?
4- YÜKSEKÖĞRETİ̇M KURUMLARI SINAVI (YKS) KILAVUZUNDAKİ ADAY BAŞVURU FORMUNDA OTURUM Bİ̇LGİ̇LERİ̇ NASIL DOLDURULACAK?
5- YÜKSEKÖĞRETİ̇M KURUMLARI SINAVININ (YKS) HANGİ̇ OTURUMUNA KATILMAK ZORUNLU?
6- HANGİ̇ ADAYLAR YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI SINAVINA (YKS) İNTERNET ARACILIĞIYLA BİREYSEL BAŞVURU YAPABİ̇LECEK?
7- YÜKSEKÖĞRETİ̇M KURUMLARI SINAVI (YKS) İNTERNET ARACILIĞIYLA Bİ̇REYSEL BAŞVURU YAPACAK ADAYLAR İÇİ̇N SON BAŞVURU TARİ̇Hİ̇ NE?
8- YÜKSEKÖĞRETİ̇M KURUMLARI SINAVI (YKS) ÜCRETLERİ̇ NASIL YATIRILACAK?
9- YÜKSEKÖĞRETİ̇M KURUMLARI SINAVI(YKS) ÜCRETİ̇Nİ̇ BANKADAN ÖDEYECEK ADAYLAR İÇİ̇N SON TARİ̇H NE?
10- TEMEL YETERLİ̇Lİ̇K TESTİ̇ (TYT) NASIL UYGULANACAK?
11- ALAN YETERLİ̇Lİ̇K TESTLERİ̇ (AYT) NASIL UYGULANACAK?
12 YABANCI Dİ̇L TESTİ̇ (YDT) NASIL UYGULANACAK?
13- YÜKSEKÖĞRETİ̇M KURUMLARI SINAVINA (YKS) Gİ̇RECEK ADAYLAR EN GEÇ NE ZAMAN SINAV YERİ̇NDE OLMALI?
14- ENGELLİ̇/SAĞLIK SORUNU BULUNAN ADAYLAR SINAV BAŞVURULARINI NASIL YAPACAKLAR?
15- ENGELLİ̇ SAĞLIK SORUNU BULUNAN ADAYLAR ENGELLİ SAĞLIK KURULU RAPORU/SAĞLIK KURULU RAPORLARINI ÖSYM BAŞVURU MERKEZLERİNE TESLİM EDEBİLİRLER Mİ?
16- SAĞLIK DURUMU/ ENGEL BİLGİ FORMUNDA SÜREKLİ ENGEL GURUBUNU DOLDURACAK ADAYLAR Kİ̇MLERDİ̇R VE FORMU NASIL DOLDURACAKLAR?
17- SAĞLIK DURUMU/ENGEL Bİ̇LGİ̇ FORMUNDA YER ALAN ÖZEL DURUMLAR ALANI NEDİ̇R Kİ̇MLER TARAFINDAN NASIL DOLDURULACAK?
18- SAĞLIK DURUMU/ENGEL BİLGİ FORMUNDAKİ HANGİ̇ Bİ̇LGİ̇LER Dİ̇KKATE ALINARAK ADAY TEKLİ̇ VEYA ÇOKLU SINAV SALONUNDA SINAVA ALINIR?
19- İNSÜLİ̇N İĞNESİ/KALEMİ, ENJEKTÖR, ŞIRINGA, ŞEKER ÖLÇÜM Cİ̇HAZI KULLANAN ADAYLAR SINAVA NEREDE ALINACAKLARDIR VE SINAV KOŞULLARI NASIL OLACAK?
20- GÖZ DAMLASI KULLANAN ADAYLAR SINAVA NASIL ALINIRLAR?
21- ADAYLAR YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI SINAVI(YKS) SINAV BİNASINA EN GEÇ SAAT KAÇTA GİREBİLİR?
22- ADAYLAR YKS'YE GİRERKEN YANLARINDA HANGİ BELGELERİ BULUNDURMAK ZORUNDADIR? SÜRÜCÜ BELGESİ, MESLEK KİMLİK KARTLARI İLE SINAVA GİRİLEBİLİR Mİ?