ÖSYM’den üniversitelerin yabancı dil muafiyet sınavı için ön çalışma
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın üniversitelerin yabancı dil muafiyet ve yeterlilik sınavlarının ÖSYM tarafından merkezi olarak yapılabileceği yönündeki açıklamalarının ardından kurum ön çalışma başlattı.
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı tarafından (ÖSYM), Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, üniversitelerin yabancı dil muafiyet ve yeterlilik sınavlarının ÖSYM tarafından merkezi olarak yapılabileceği yönündeki açıklamalarının ardından ön çalışma başlatıldı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2018-2019 Yükseköğretim Akademik Yıl Açılış Töreni'nde yaptığı konuşmada, yabancı dil eğitimi konusunda merkezi bir standart oluşturulmasının önemini vurgulamış, bu amaçla üniversitelerin yabancı dil muafiyet ve yeterlilik sınavlarının "ÖSYM tarafından merkezi olarak yapılabileceğini" belirtmişti.
ÖSYM, Erdoğan'ın açıklamasının ardından üniversitelerin yabancı dil muafiyet ve yeterlilik sınavlarının merkezi olarak yapılabilmesi yönünde ön çalışma başlattı. ÖSYM, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı ile koordineli çalışarak gerekli tüm hazırlıkları en kısa sürede başlatacak.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle