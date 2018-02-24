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    Haberler >Eğitim>ÖSYM'den TUS ve STS adaylarına ‘15 dakika’ uyarısı

    ÖSYM'den TUS ve STS adaylarına ‘15 dakika’ uyarısı

    AA
    24.02.2018 - 11:03 | Son Güncelleme:

    ÖSYM, 25 Şubat'ta yapılacak 2018-TUS 1'inci Dönem ile 2018-Tıp Doktorluğu Alanında Seviye Tespit Sınavı (STS Tıp Doktorluğu) 1'inci Dönem oturumlarına girecek adayların binalara alınma işleminin, sınavın başlama saatinden 15 dakika önce tamamlanacağı uyarısı yapıldı.

    Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi’nin (ÖSYM) Twitter hesabı üzerinden yapılan duyuruya göre, 2018-Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (TUS) 1'inci Dönem Temel Tıp Bilimleri Testi ve 2018-STS Tıp Doktorluğu 1'inci Aşama 25 Şubat saat 10.15'te başlayacak.

    Adayların sınav binalarına alınma işlemleri, sınavın başlama saatinden 15 dakika önce tamamlanacak. Adaylar, saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacak.

    2018-TUS 1'inci Dönem Klinik Bilimleri Testi ve 2018-STS Tıp Doktorluğu 2'nci Aşama ise saat 14.45'te başlayacak. Sınavın başlama saatinden 15 dakika önce adayların sınav binalarına alınma işlemleri tamamlanacak. Adaylar, saat 14.30'dan sonra sınav binalarına alınmayacak.

    Etiketler: 15 dakika , 15 dakika kuralı , ÖSYM , TUS
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