ÖSYM'den TUS ve STS adaylarına ‘15 dakika’ uyarısı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi’nin (ÖSYM) Twitter hesabı üzerinden yapılan duyuruya göre, 2018-Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (TUS) 1'inci Dönem Temel Tıp Bilimleri Testi ve 2018-STS Tıp Doktorluğu 1'inci Aşama 25 Şubat saat 10.15'te başlayacak.

Adayların sınav binalarına alınma işlemleri, sınavın başlama saatinden 15 dakika önce tamamlanacak. Adaylar, saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacak.

2018-TUS 1'inci Dönem Klinik Bilimleri Testi ve 2018-STS Tıp Doktorluğu 2'nci Aşama ise saat 14.45'te başlayacak. Sınavın başlama saatinden 15 dakika önce adayların sınav binalarına alınma işlemleri tamamlanacak. Adaylar, saat 14.30'dan sonra sınav binalarına alınmayacak.