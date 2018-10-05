ÖSYM'den KPSS ortaöğretim adaylarına ‘saat’ uyarısı
ÖSYM, 7 Ekim’de yapılacak olan 2018-KPSS ortaöğretim adaylarına, saat 10.00'dan sonra sınav binalarına girişe izin verilmeyeceği uyarısında bulunuldu.
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) Twitter üzerinden yaptığı duyuruda, 7 Ekim’de yapılacak olan 2018-Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) ortaöğretim düzeyine girecek adaylara yönelik hatırlatma yaptı. Buna göre adaylar, saat 10.00'dan sonra sınavın yapılacağı binalara alınmayacak. Adayların, sınava giriş ve geçerli kimlik belgelerini sınava gelirken yanlarında bulundurmaları gerekecek.
Ayrıca adaylara, kimlik ve güvenlik kontrolleri ile salona giriş işlemlerinin zamanında yapılabilmesi için sınav saatinden bir saat önce sınav binalarında hazır olmaları uyarısında bulunuldu.
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