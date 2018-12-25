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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Eğitim
25.12.2018 - 08:30, Son Güncelleme:/

ÖSYM’den ikinci ALES değerlendirme raporu: Kadınlar erkekleri solladı

ÖSYM’nin bu yıl uyguladığı ikinci ALES ile ilgili yayınladığı değerlendirme raporuna göre, sözel testin ve kadınların performansı daha yüksek oldu.

ÖSYM’den ikinci ALES değerlendirme raporu: Kadınlar erkekleri solladı
Önder ÖNDEŞ
Önder ÖNDEŞ
oondes@hurriyet.com.tr
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Önder ÖNDEŞ
Önder ÖNDEŞ
oondes@hurriyet.com.tr

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES) ile ilgili ikinci değerlendirme raporuna göre kadınlar erkeklerden tüm puan türlerinde daha iyi bir performans gösterdi. Sözel testinde yaklaşık 29 ortalama yakalanırken; sayısalda bu sayı 19 oldu. 119 bin adayın sınavı ise geçerli sayıldı.

SÖZELDE HER İKİ SORUDAN BİRİ DOĞRU
ALES; ‘ALES/1’, ‘ALES/2’ ve ‘ALES/3’ adlarıyla 81 ilde yılda üç kez yapılıyor. Sınavda 50’şer sayısal ve sözel sorularının bulunduğu iki test yer alıyor. Adaylara 150 dakika süre veriliyor. 2018 ALES/2’de sayısal testinin ortalaması 19.07 ve sözelinki ise 28.8. Sayısal test adayları daha çok zorladı.

Öğretim elemanı kadrolarına yapılacak atamalarda 70 ve üzeri puan alma şartı aranıyor. Bu puan baraj olarak kabul ediliyor. Buna göre en başarılı grup sayısal puan türü olurken, onu eşit ağırlık takip etti. Sayısal puan türünde 70 ve üzeri puan alanların yüzde 49’u erkek ve yüzde 51’i ise kadın. Eşit ağırlık ve sözel puan türlerinde ise en az 70 puan alan kadın adayların oranları sırasıyla yüzde 55.63 ve yüzde 58.87.

ALES NEDİR?
ALES, yükseköğretim kurumlarının; öğretim görevlisi, okutman, araştırma görevlisi, uzman, çevirici ve eğitim öğretim planlamacısı kadrolarına yapılacak atamalarda, lisansüstü eğitime girişte ve yurtdışına eğitime gönderilecek adayların seçiminde kullanılıyor.

Önder ÖNDEŞ
Önder ÖNDEŞ
oondes@hurriyet.com.tr
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