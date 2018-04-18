ÖSYM’den e-YDS duyurusu – İngilizce sınavı başvuruları ne zaman?
ÖSYM, resmi web sayfası ve sosyal medya hesabı üzerinden e-YDS başvurularının başladığını duyurdu. Adaylar, İngilizce e-YDS başvurularını 18 Nisan-3 Mayıs tarihleri arasında online sistem üzerinden gerçekleştirebilecek.
e-YDS 2018/5 İngilizce sınavı, 12 Mayıs 2018 tarihinde Ankara, İstanbul ve İzmir’de gerçekleşecek. Sınav 180 dakika sürecek. Adaylar, saat 14.30’dan sonra sınav binalarına alınmayacak.
Adaylar, sınava 18 Nisan - 3 Mayıs 2018 tarihleri arasında, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden saat 14.00'den itibaren yapabilecek.
Sınava alınacak aday sayısı, e-YDS sınav binalarının aday kapasitesiyle sınırlı olacağından bu sınavda kontenjan, Ankara’da 4 bin 200, İstanbul’da 432, İzmir’de 112 olacak. Sınav ücretini ilk ödeyen adaylar kontenjana dâhil edilecek. Kontenjan dolduğu takdirde adayların sınav ücretini yatırması sistem tarafından engellenecek, ödeme kabul edilmeyecek ve e-YDS için sınav ücreti ödeme süresi sonlandırılacak.
e-YDS, elektronik ortamda yapılacağından, adayların sınavda uygulanacak ara yüzleri sınav öncesinde tanıması ve sisteme aşinalık kazanması amacıyla deneme e-Sınav hazırlandı. Bu sınavlara katılacak adayların sınavdan önce deneme sınavından yararlanmaları önemli.
2018 E-YDS KILAVUZU İÇİN TIKLAYIN
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