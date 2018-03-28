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    ÖSYM’den DGS Değerlendirmesi: Sınav süresi artırılmalı

    Önder ÖNDEŞ
    28.03.2018 - 10:32 | Son Güncelleme:

    ÖSYM, ‘Dikey Geçiş Sınavı (DGS) Değerlendirme Raporu’nu yayınlandı. Buna göre, 2017’de DGS kontenjanlarının yüzde 97’si doldu. En çok yerleşilen lisans programı ise 20 bin öğrenciyle açıköğretim işletme oldu. Açıköğretim fakültesi ön linans mezunları, meslek yüksekokullarına göre sınavda daha iyi bir performans gösterdi. ÖSYM, raporda 120 soru için verilen 140 dakikalık sınav süresinin 180’e çıkarılmasını da önerdi.

    Dikey Geçiş Sınavı (DGS), meslek yüksekokulları ile açıköğretim fakültesi (AÖF) ön lisans programlarından mezun öğrencilerin lisansa geçiş yapması amacıyla uygulanan bir sınav. ÖSYM, daha önce ALES için yaptığı gibi DGS’yle ilgili bir değerlendirme raporu yayınladı. ‘DGS Değerlendirme Raporu’na göre, 2017’de 355 bin 645 adayın başvurduğu sınav sonucunda en çok yerleşilen lisans programları açıköğretimdekiler oldu. Açıköğretim fakültesi ön linans mezunları, meslek yüksekokullarına (MYO) göre sayısal, sözel ve eşit ağırlık puan türlerinde daha iyi bir performans gösterdi. Kadın adaylar sözelde erkekleri geride bıraktı. DGS kontenjanlarının yüzde 97’si doldu. İşte rapordan öne çıkan bazı değerlendirmeler:

    AÖF’LER DAHA BAŞARILI
    “AÖF ön lisans mezunları, MYO mezunlarına göre daha başarılı. Özellikle de DGS-EA ve DGS-SÖZ puan türlerinde AÖF önlisans mezunları daha iyi.

    KADIN ADAYLAR SÖZELDE ÖNDE
    DGS-SAY ve DGS-EA türlerinde erkek ve kadınlar benzer bir performansa sahip. DGS-SÖZ puan türünde ise kadın adaylar daha başarılı. 2017’de DGS’de bir lisans programına yerleşen adayların yüzde 63’ü erkek, yüzde 57’si ise kadın.

    KONTENJANLAR ARTTI
    2016’dan itibaren kontenjanlarda önemli bir artış göze çarpıyor. Bunun nedeniyse 2016’dan itibaren AÖF ön lisans programlarından AÖF’teki lisansa geçebilmek için DGS sonuçlarına göre yerleştirme yapılması zorunluluğunun getirilmesi. 2017’de DGS için açılan kontenjanların yüzde 73’ü AÖF lisans programlarına ait. 2015’te toplamda 39 bin 108 olan kontenjan sayısı, 2017’de 124 bin 153’e kadar yükseldi.

    EN BÜYÜK İLGİ AÇIKÖĞRETİM İŞLETMEYE
    2017’de en çok adayın yerleştiği lisans programı, 20 bin öğrenciyle açıköğretim fakültesi işletme bölümü oldu. Onu 11 bin adayla açıköğretim uluslararası ilişkiler ile 10 bin kişiyle açıköğretim kamu yönetimi takip etti.”

    ÖSYM’DEN ÖNERİ: İKİ TESTTEN EN AZ 0.5 HAM PUAN ALMA KOŞULU GETİRİLSİN 
    DGS’de sayısal testte 60, sözel testte 60 olmak üzere adaylara toplam 120 soru soruluyor, 140 dakika cevaplama süresi veriliyor. Raporda, testlerde işaretleme yapmayan aday sayılarının oldukça yüksek olduğu ve bu nedenle sürenin iyileştirilmesinin yararlı olacağı belirtildi. Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı’nda (ALES) sayısalda 50 ve sözelde 50 olmak üzere toplam 100 soru için 150 dakika verilmesine benzer şekilde, DGS’de de 120 soru için 180 dakika süre tanınması gerektiği vurgulandı. Ayrıca Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nda (YKS) olduğu gibi lisans programlarına yerleşebilmek üzere aday puanlarının hesaplanabilmesi için her iki testten de en az 0.5 ham puan alma koşulunun da getirilmesi önerildi.

    EN ÇOK YERLEŞİLEN 10 LİSANS PROGRAMI

     ProgramAday Sayısı
    1İşletme (Açıköğretim)20 bin
    2Uluslararası İlişkiler (Açıköğretim)11 bin
    3Kamu Yönetimi (Açıköğretim)10 bin
    4Maliye (Açıköğretim)9 bin 500
    5Sağlık Yönetimi (Açıköğretim)5 bin
    6Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (Açıköğretim)5 bin
    7Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri (Açıköğretim)5 bin
    8Yönetim Bilişim Sistemleri (Açıköğretim)4 bin 828 
    9İlahiyat Lisans Tamamlama (İLİTAM) Programı (Uzaktan Öğretim)4 bin 84
    10Uluslararası Ticaret ve Lojistik Yönetimi (Açıköğretim)4 bin

    YILLARA GÖRE KONTENJAN SAYILARI

     

     20132014201520162017
    Toplam Kontenjan Sayısı 46 bin 71053 bin 94439 bin 108108 bin 176124 bin 153
    AÖF Lisans Programları Kontenjan Sayısı2 bin 90 1 bin 694810 73 bin 83490 bin 834
    AÖF Dışındaki Lisans Programları Kontenjan Sayısı44 bin 620 52 bin 250 38 bin 298 34 bin 34233 bin 319
    4 Yıllık Bir Lisans Programına Yerleşen Aday Sayısı 36 bin 711 43 bin 572 33 bin 646 97 bin 326120 bin 269

     

    YDS VE TUS ANALİZLERİ DE YAYIMLANACAK
    ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Mahmut Özer, 2018 yılından itibaren sınavlara yönelik analiz ve değerlendirmeler yapıp bu raporları ilgili kurumlara sunma ve kamuoyuna açıklama kararı aldıklarını hatırlatarak, şunları söyledi:
    “Bu analiz ve değerlendirmeler sınavlara yönelik bulgu temelli iyileştirmelerin yapılmasına imkan vereceği gibi sınavları isteyen kurum ve kuruluşlar için de yol gösterici olacak. Şubatta 2017-ALES Sonbahar Değerlendirme Raporu’nu yayımladık. İkinci değerlendirme raporunda 2017 DGS sınavını ele aldık. Nisanda hem 2017 YDS hem de TUS sınavlarının analizlerini tamamlayıp yayımlamayı planlıyoruz. Böylece her ay bir önceki yıla ait bir veya birkaç sınavın değerlendirme raporunu kamuoyuyla paylaşacağız.” AA

     

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