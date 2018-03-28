ÖSYM’den DGS Değerlendirmesi: Sınav süresi artırılmalı

Dikey Geçiş Sınavı (DGS), meslek yüksekokulları ile açıköğretim fakültesi (AÖF) ön lisans programlarından mezun öğrencilerin lisansa geçiş yapması amacıyla uygulanan bir sınav. ÖSYM, daha önce ALES için yaptığı gibi DGS’yle ilgili bir değerlendirme raporu yayınladı. ‘DGS Değerlendirme Raporu’na göre, 2017’de 355 bin 645 adayın başvurduğu sınav sonucunda en çok yerleşilen lisans programları açıköğretimdekiler oldu. Açıköğretim fakültesi ön linans mezunları, meslek yüksekokullarına (MYO) göre sayısal, sözel ve eşit ağırlık puan türlerinde daha iyi bir performans gösterdi. Kadın adaylar sözelde erkekleri geride bıraktı. DGS kontenjanlarının yüzde 97’si doldu. İşte rapordan öne çıkan bazı değerlendirmeler:

AÖF’LER DAHA BAŞARILI

“AÖF ön lisans mezunları, MYO mezunlarına göre daha başarılı. Özellikle de DGS-EA ve DGS-SÖZ puan türlerinde AÖF önlisans mezunları daha iyi.

KADIN ADAYLAR SÖZELDE ÖNDE

DGS-SAY ve DGS-EA türlerinde erkek ve kadınlar benzer bir performansa sahip. DGS-SÖZ puan türünde ise kadın adaylar daha başarılı. 2017’de DGS’de bir lisans programına yerleşen adayların yüzde 63’ü erkek, yüzde 57’si ise kadın.

KONTENJANLAR ARTTI

2016’dan itibaren kontenjanlarda önemli bir artış göze çarpıyor. Bunun nedeniyse 2016’dan itibaren AÖF ön lisans programlarından AÖF’teki lisansa geçebilmek için DGS sonuçlarına göre yerleştirme yapılması zorunluluğunun getirilmesi. 2017’de DGS için açılan kontenjanların yüzde 73’ü AÖF lisans programlarına ait. 2015’te toplamda 39 bin 108 olan kontenjan sayısı, 2017’de 124 bin 153’e kadar yükseldi.

EN BÜYÜK İLGİ AÇIKÖĞRETİM İŞLETMEYE

2017’de en çok adayın yerleştiği lisans programı, 20 bin öğrenciyle açıköğretim fakültesi işletme bölümü oldu. Onu 11 bin adayla açıköğretim uluslararası ilişkiler ile 10 bin kişiyle açıköğretim kamu yönetimi takip etti.”

ÖSYM’DEN ÖNERİ: İKİ TESTTEN EN AZ 0.5 HAM PUAN ALMA KOŞULU GETİRİLSİN

DGS’de sayısal testte 60, sözel testte 60 olmak üzere adaylara toplam 120 soru soruluyor, 140 dakika cevaplama süresi veriliyor. Raporda, testlerde işaretleme yapmayan aday sayılarının oldukça yüksek olduğu ve bu nedenle sürenin iyileştirilmesinin yararlı olacağı belirtildi. Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı’nda (ALES) sayısalda 50 ve sözelde 50 olmak üzere toplam 100 soru için 150 dakika verilmesine benzer şekilde, DGS’de de 120 soru için 180 dakika süre tanınması gerektiği vurgulandı. Ayrıca Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nda (YKS) olduğu gibi lisans programlarına yerleşebilmek üzere aday puanlarının hesaplanabilmesi için her iki testten de en az 0.5 ham puan alma koşulunun da getirilmesi önerildi.

EN ÇOK YERLEŞİLEN 10 LİSANS PROGRAMI

Program Aday Sayısı 1 İşletme (Açıköğretim) 20 bin 2 Uluslararası İlişkiler (Açıköğretim) 11 bin 3 Kamu Yönetimi (Açıköğretim) 10 bin 4 Maliye (Açıköğretim) 9 bin 500 5 Sağlık Yönetimi (Açıköğretim) 5 bin 6 Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (Açıköğretim) 5 bin 7 Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri (Açıköğretim) 5 bin 8 Yönetim Bilişim Sistemleri (Açıköğretim) 4 bin 828 9 İlahiyat Lisans Tamamlama (İLİTAM) Programı (Uzaktan Öğretim) 4 bin 84 10 Uluslararası Ticaret ve Lojistik Yönetimi (Açıköğretim) 4 bin

YILLARA GÖRE KONTENJAN SAYILARI

2013 2014 2015 2016 2017 Toplam Kontenjan Sayısı 46 bin 710 53 bin 944 39 bin 108 108 bin 176 124 bin 153 AÖF Lisans Programları Kontenjan Sayısı 2 bin 90 1 bin 694 810 73 bin 834 90 bin 834 AÖF Dışındaki Lisans Programları Kontenjan Sayısı 44 bin 620 52 bin 250 38 bin 298 34 bin 342 33 bin 319 4 Yıllık Bir Lisans Programına Yerleşen Aday Sayısı 36 bin 711 43 bin 572 33 bin 646 97 bin 326 120 bin 269

YDS VE TUS ANALİZLERİ DE YAYIMLANACAK

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Mahmut Özer, 2018 yılından itibaren sınavlara yönelik analiz ve değerlendirmeler yapıp bu raporları ilgili kurumlara sunma ve kamuoyuna açıklama kararı aldıklarını hatırlatarak, şunları söyledi:

“Bu analiz ve değerlendirmeler sınavlara yönelik bulgu temelli iyileştirmelerin yapılmasına imkan vereceği gibi sınavları isteyen kurum ve kuruluşlar için de yol gösterici olacak. Şubatta 2017-ALES Sonbahar Değerlendirme Raporu’nu yayımladık. İkinci değerlendirme raporunda 2017 DGS sınavını ele aldık. Nisanda hem 2017 YDS hem de TUS sınavlarının analizlerini tamamlayıp yayımlamayı planlıyoruz. Böylece her ay bir önceki yıla ait bir veya birkaç sınavın değerlendirme raporunu kamuoyuyla paylaşacağız.” AA