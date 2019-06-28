ÖSYM’den DGS adaylarına ‘saat’ uyarısı
ÖSYM, 30 Haziran'da yapılacak 2019-DGS’e katılacak adayları, saat 10.00'dan sonra sınav binalarına girişe izin verilmeyeceğini hatırlattı.
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığı, Twitter hesabından 30 Haziran’da gerçekleştirilecek 2019 Dikey Geçiş Sınavı'na (2019-DGS) girecek adaylara yönelik hatırlatma yapıldı. Buna göre adaylar, saat 10.00'dan sonra sınavın yapılacağı binalara alınmayacak. Adayların, sınava giriş belgesi ile nüfus cüzdanı, T.C. kimlik kartı veya geçerlilik süresi dolmamış pasaportlarını yanlarında bulundurmaları gerekecek.
Öte yandan 2019-DGS’ye girecek adaylardan, T.C. Kimlik Kartını kaybeden, nüfus cüzdanı olmayan veya nüfus cüzdanında T.C. Kimlik Numarası, fotoğraf, soğuk damga bulunmadığı için sınava kabul edilmeyecek durumda olanlar için sınav yapılacak merkezlerdeki İl/İlçe Nüfus Müdürlükleri, 30 Haziran saat 07.00 ile 10.00 saatleri arasında açık tutulacak ve ‘Geçici Kimlik Belgesi’ düzenlenecek.
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