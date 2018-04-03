ÖSYM'den YKS'ye başvuramayanlar için ikinci şans

Bu yıl ilk kez düzenlenecek Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) haziran ayında yapılacak. İlk oturum olan Temel Yeterlilik Testi (TYT) 23 Haziran Cumartesi günü sabah, ikinci oturum Alan Yeterlilik Testi (AYT) 24 Haziran sabah ve üçüncü oturum Yabancı Dil Testi (YDT) ise aynı gün öğleden sonra uygulanacak. ÖSYM’nin açıklamasına göre YKS’nin birinci oturumu TYT’ye 2 milyon 322 bin 421, ikinci oturumu AYT’ye 1 milyon 982 bin 669, üçüncü oturum YDT’ye ise 128 bin 457 kişi başvurdu. Sınava başvurular 1-21 Mart tarihleri arasında yapıldı. Peki mart ayında başvuruda bulunmayanlar ne yapacak, geç başvurular ne zaman alınacak? Martta sadece TYT başvurusu yapanlar geç başvuru gününde diğer oturumlar olan AYT ve YDT’ye başvuruda bulunabilecek mi? Sınav ücreti nereden ve ne zaman ödenebilecek? İşte adayların merak ettiği soruların cevapları...

OTURUMLAR 75’ER LİRA

ÖSYM’nin ‘geç başvuru günü’ uygulaması bu yıl da devam ediyor. Adaylar 4 Nisan Çarşamba günü YKS oturumlarına başvuruda bulunabilecek. Ancak biraz daha fazla ücret ödemek gerekecek. YKS’ye 1-21 Mart arasında başvuran adaylar her oturum için 50’şer lira öderken, geç başvuru gününde bu ücret oturum başına 75 lira olarak belirlendi. Yani adaylar TYT, AYT ve YDT oturumlarının her biri için 75 lira ödemek zorunda. İki oturuma girmek isteyenler için YKS ücreti 150, üç oturuma katılacaklar içinse 225 lira olacak.

ÖDEMELER SADECE İNTERNETTEN

1-21 Mart arasında adaylar hem bankalardan hem de internet üzerinden ödeme yapabiliyordu. Geç başvuru günü olan 4 Nisan’da sistem biraz farklı işleyecek. Adaylar YKS ücretini, başvuru bilgileri sisteme kaydedildikten sonra sadece ÖSYM’nin https://odeme.osym.gov.tr/ adresinden kredi kartı/banka kartıyla yatırabilecek. Bankalardan ücret ödemesi alınmayacak.

4 NİSAN’DA DA BAŞVURAMAYAN YKS’YE GİREMEYECEK

Adayların dikkat etmesi gereken diğer konu da başvuru ve ücret yatırma işlemlerinin aynı gün içinde yani 4 Nisan’da tamamlanması gerektiği. Çünkü 1-21 Mart arasında YKS başvurusu alan ÖSYM, 4 Nisan geç başvuru gününden sonra herhangi bir şekilde sınav başvurusu almayacak. 4 Nisan’da da başvuruda bulunmayan adaylar 2018-YKS’ye girme şansını kaybedecek.

DİĞER OTURUMLARA KATILMA ŞANSI SÜRÜYOR

Öte yandan 1-21 Mart arasında sadece YKS’nin ilk oturumu olan TYT’ye girmek için başvuruda bulunan adaylar da diğer oturuma katılma şansını 4 Nisan’da değerlendirebilecek. ÖSYM’nin yayınladığı YKS Kılavuzu’na göre, mart ayında sadece TYT’ye başvuran, AYT ve/veya YDT’ye girmek istemediği için bu oturumlara ait seçenekleri işaretlemeyen adaylar isterlerse geç başvuru gününde bu oturumlara girmek için başvuru yapabilecek ve geç başvuru sınav ücretini yatırarak işlemlerini tamamlayabilecekler. Yani TYT’ye 50 lira ödeyen bu adaylar, katılmak istedikleri diğer oturumlara 75’er lira ödeyerek girebilecekler.

KAYITLI BİLGİLER DEĞİŞTİRİLEMEYECEK

1-21 Mart tarihleri arasında TYT dışındaki girmek istediği diğer oturumları (AYT ve/veya YDT) seçerek sınav ücretini yatıran adaylar ise, sistemde kayıtlı oturum bilgilerini geç başvuru gününde değiştiremeyecekler.