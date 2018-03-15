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    ÖSYM’den ‘joker’ adaylara suç duyurusu

    AA
    15.03.2018 - 13:16 | Son Güncelleme:

    ÖSYM, son altı ayda yürütülen çalışmalar kapsamında, geçmiş sınavlarda yerlerine başkalarının girdiği 29 adaya ait 39 sınav sonucunu iptal etti, aday ile yerine sınava giren jokerlere yönelik 62 suç duyurusunda bulundu.

    Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), ‘joker’ diye tabir edilen ve başvuru yapan aday yerine sınava girenleri tespit etmeye ve haklarında işlem yapmaya dönük çalışmaları sürdürüyor.

    Son altı ayda geçmiş sınavlarda, yerlerine joker aday giren 29 adaya ait 39 sınav sonucu iptal edildi ve aday ile jokerlere yönelik 62 suç duyurusunda bulunuldu.

    Jokerlerin ağırlıklı olarak yabancı dil sınavlarında rastlanıldığı ve bir jokerin farklı zamanlarda çok sayıda adayın sınavlarına girdiği tespit edildi.

    ÖSYM'nin geçmiş sınavlarda jokerlerin belirlenmesine yönelik incelemelerinin devam ettiği öğrenildi.

    ÖSYM Başkanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında 6114 Sayılı Kanun'a göre, sınavlarda yerine joker aday sokan adayların sınavları iptal ediliyor ve iki yıl süreyle ÖSYM tarafından yapılan hiçbir sınava ve yerleştirmeye aday olarak başvuramıyor. Suç duyurusu kapsamında hem aday hem de joker hakkında bir yıldan dört yıla kadar hapis cezası istemiyle de dava açılıyor.

    Etiketler: ÖSYM , Sınav , Aday , Sınav sonucu , joker aday
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