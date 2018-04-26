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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Eğitim
AA
26.04.2018 - 11:15, Son Güncelleme:

ÖSYM'den adaylara kolaylık

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ÖSYM'den adaylara kolaylık

Adayların, geçerlilik süresi dolan fotoğraflarını güncellemeleri için herhangi bir sınava başvuru yapmaları koşulu kaldırıldı. ÖSYM sınav koordinatörlüklerinde ve yetkisi olan başvuru merkezlerinde fotoğraflar ücretsiz güncellenebilecek.

ÖSYM, fotoğrafının geçerlilik süresi dolan adayların güncelleme yapmaları için herhangi bir sınava başvuru şartı kaldırıldı.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) yetkililerinden alınan bilgiye göre, ÖSYM, adayların fotoğraf güncellemesinde kolaylık sağlayan bir düzenleme yaptı.

Merkez, adayların başvuru işlemlerinin hızlandırılması ve kolaylaştırılması amacıyla Aday İşlemleri Sistemi'nde (AİS) fotoğrafı bulunan ancak fotoğrafının geçerlilik süresi dolan adayların fotoğraf güncellemeleri için herhangi bir sınava başvuru yapmaları koşulunu kaldırdı.

ÖSYM tarafından fotoğraf güncellemelerinden alınan ücret 1 Şubat 2018'de kaldırılmıştı.

Böylece, fotoğrafının geçerlilik süresi dolan adaylar, herhangi bir sınava başvurmaksızın ÖSYM Sınav Koordinatörlüklerinde (SK) ve SK yetkisi olan başvuru merkezlerinde fotoğraflarını ücretsiz bir şekilde güncelleyebilecek.

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