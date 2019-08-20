ÖSYM'den açıklama geldi: DGS tercihleri ne zaman yapılacak?
DGS tercihleri için ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün'den açıklama geldi. Öğrencilerin bir süredir sosyal medya üzerinden gerçekleştirdiği kampanyayı dikkate alan ÖSYM Başkanı Halis Aygün, resmi Twitter hesabı üzerinden açıklama yaptı. DGS tercihleri ne zaman yapılacak? İşte, o konu hakkında merakla araştırılan bazı bilgiler
DGS tercihleri ne zaman yapılacak ve tercih kılavuzu ne zaman yayımlanacak sorusu, ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün tarafından yayımlandı. Peki, DGS tercihleri ne zaman yapılacak? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler
DGS TERCİHLERİ İÇİN HALİS AYGÜN'DEN AÇIKLAMA
ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, 19 Ağustos tarihinde resmi Twitter hesabı üzerinden açıklama gerçekleştirdi. Açıklamada, şu ifadelere yer verdi;
"Değerli DGS adaylarımız, tercih sürecinizle ilgili çalışmalarımız tamamlanmak üzere, bu hafta içerisinde kılavuzu yayımlayacağız ve süreci başlatacağız. Sizlere ve ailelerinize şimdiden hayırlı olmasını diliyorum. #DGSTercihleriniUnutmaOSYM #dgslilertercihistiyor"
HANGİ BÖLÜMLER TERCİH EDİLEBİLECEK?
Adayların hangi bölümlere geçiş yapabileceği, tercih kılavuzunda yer alacak tablolardan öğrenilebilecek. Adayların, tercihlerini sadece bu tablolarda verilen ilgili alanları göz önünde tutarak lisans programlarından yapmaları gerekmektedir.
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