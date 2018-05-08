ÖSYM’den ‘2017 TUS İlkbahar Dönemi’ raporu... 3 bin 196 aday uzmanlık alanlarına yerleşti
2017 İlkbahar Dönemi TUS raporu yayınlandı. Buna göre, sınava katılan adaylardan toplam 3 bin 196’sı uzmanlık alanlarına yerleşti. Adayların yüzde 59’unu TUS’a ikinci ve üçüncü kez başvuranlar oluşturuyor. En başarılılar ise TUS’a ikinci kez başvuranlar oldu.
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 2017 ilkbahar döneminde yapılan Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (TUS) değerlendirme raporunu yayınladı. Buna göre TUS kapsamındaki Temel Tıp Bilimleri Testi’ne (TTBT) başvuran 12 bin 729 adaydan 11 bin 768’inin, Klinik Tıp Bilimleri Testi’ne (KTBT) başvuran 12 bin 854 adaydan da 11 bin 773’ünün sınavı geçerli sayıldı. Adayların yüzde 51’ini erkek, yüzde 49’unu kadınlar oluşturdu. Adaylara her iki testten 120’şer soru yöneltildi ve 150’şer dakika süre verildi. Toplamda ise 3 bin 196 aday uzmanlık alanlarına yerleşti. Ayrıca 2008’den itibaren 2017 ilkbahar dönemine kadar yapılan 20 TUS’un hepsine 20 adayın başvurduğu tespit edildi. Raporda özetle şu bilgiler yer aldı:
KADIN VE ERKEKLERİN PUAN ORTALAMASI YAKIN
- 2017 TUS İlkbahar Dönemine başvuran adaylardan TTBT’de sınavı geçerli sayılan 11 bin 768, KTBT’de ise 11 bin 773 aday bulunuyor. Adayların yüzde 51’ini erkek, yüzde 49’u kadın adaylar oluşturuyor. Kadın ve erkek adayların puan ortalamalarının birbirine oldukça yakın olduğu tespit edildi.
- Sınava giren adayların yüzde 90’ı uzmanlık öğrencisi iken geriye kalan yüzde10’luk bölümünü uzmanlık eğitimine devam edenler, uzmanlık eğitimine devam etmekte iken istifa edenler, bir uzmanlık alanına yerleştirildiği hâlde eğitime başlamayanlarla uzmanlık eğitimini tamamlayanlar oluşturuyor. Hem T puanında (Ağırlıklı Temel Tıp Bilimleri Puanı) hem de K puanında (Ağırlıklı Klinik Tıp Bilimleri Puanı), en yüksek puan ortalamasına “Bir uzmanlık alanına yerleştirildiği hâlde eğitime başlamayanlar” sahip.
ÇOĞUNLUK İKİNCİ VE ÜÇÜNCÜ KEZ BAŞVURANLARDA
- Adayların yüzde 59’unu TUS’a ikinci ve üçüncü kez başvuran adaylar oluşturuyor. En başarılılar ise TUS’a ikinci kez başvuranlar oldu.
- 2017 TUS ilkbahar döneminde T puanıyla 163, K puanıyla 3 bin 33 olmak üzere toplam 3 bin 196 aday uzmanlık alanlarına yerleştirildi. Bunların yüzde 74’ü tıp fakültelerine geriye kalan yüzde 26’sı ise eğitim ve araştırma hastanelerine girdi.
- T Puanı ile yerleştirme yapılan alanlar arasında en yüksek puanla yerleştirme yapılan ilk üç alan tıbbi biyokimya, mikrobiyoloji ve klinik mikrobiyoloji ile tıbbi patoloji oldu. T Puanı ile yerleştirme yapılan alanlara yerleşen adayların yüzde 67’sini kadın adaylar oluşturdu.
- K Puanı ile yerleştirme yapılan alanlar arasında en yüksek puanla yerleştirme yapılan ilk üç alan, deri ve zührevi hastalıklar, plastik, rekonstrüktif ve estetik cerrahi ile radyoloji olarak sıralandı. Puanı ile girilen alanlara yerleşen adayların yüzde 53’ünü erkekler oluşturdu. Erkek adayların özellikle cerrahi alanlarda yoğunlaştığı belirtildi.
- Rapora göre 20 aday 2008’den itibaren 2017 ilkbahar dönemine kadar yapılan 20 TUS’un hepsine başvurdu.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle