ÖSYM’den ‘2017 TUS İlkbahar Dönemi’ raporu... 3 bin 196 aday uzmanlık alanlarına yerleşti

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerEğitim HaberleriÖSYM’den ‘2017 TUS İlkbahar Dönemi’ raporu... 3 bin 196 aday uzmanlık alanlarına yerleşti
GeriEğitim ÖSYM’den ‘2017 TUS İlkbahar Dönemi’ raporu... 3 bin 196 aday uzmanlık alanlarına yerleşti
Paylaş
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber:

Eğitim
Hürriyet Eğitim
08.05.2018 - 15:16, Son Güncelleme:

ÖSYM’den ‘2017 TUS İlkbahar Dönemi’ raporu... 3 bin 196 aday uzmanlık alanlarına yerleşti

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
ÖSYM’den ‘2017 TUS İlkbahar Dönemi’ raporu... 3 bin 196 aday uzmanlık alanlarına yerleşti

2017 İlkbahar Dönemi TUS raporu yayınlandı. Buna göre, sınava katılan adaylardan toplam 3 bin 196’sı uzmanlık alanlarına yerleşti. Adayların yüzde 59’unu TUS’a ikinci ve üçüncü kez başvuranlar oluşturuyor. En başarılılar ise TUS’a ikinci kez başvuranlar oldu.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 2017 ilkbahar döneminde yapılan Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (TUS) değerlendirme raporunu yayınladı. Buna göre TUS kapsamındaki Temel Tıp Bilimleri Testi’ne (TTBT) başvuran 12 bin 729 adaydan 11 bin 768’inin, Klinik Tıp Bilimleri Testi’ne (KTBT) başvuran 12 bin 854 adaydan da 11 bin 773’ünün sınavı geçerli sayıldı. Adayların yüzde 51’ini erkek, yüzde 49’unu kadınlar oluşturdu. Adaylara her iki testten 120’şer soru yöneltildi ve 150’şer dakika süre verildi. Toplamda ise 3 bin 196 aday uzmanlık alanlarına yerleşti. Ayrıca 2008’den itibaren 2017 ilkbahar dönemine kadar yapılan 20 TUS’un hepsine 20 adayın başvurduğu tespit edildi. Raporda özetle şu bilgiler yer aldı:

KADIN VE ERKEKLERİN PUAN ORTALAMASI YAKIN
- 2017 TUS İlkbahar Dönemine başvuran adaylardan TTBT’de sınavı geçerli sayılan 11 bin 768, KTBT’de ise 11 bin 773 aday bulunuyor. Adayların yüzde 51’ini erkek, yüzde 49’u kadın adaylar oluşturuyor. Kadın ve erkek adayların puan ortalamalarının birbirine oldukça yakın olduğu tespit edildi. 

- Sınava giren adayların yüzde 90’ı uzmanlık öğrencisi iken geriye kalan yüzde10’luk bölümünü uzmanlık eğitimine devam edenler, uzmanlık eğitimine devam etmekte iken istifa edenler, bir uzmanlık alanına yerleştirildiği hâlde eğitime başlamayanlarla uzmanlık eğitimini tamamlayanlar oluşturuyor. Hem T puanında (Ağırlıklı Temel Tıp Bilimleri Puanı) hem de K puanında (Ağırlıklı Klinik Tıp Bilimleri Puanı), en yüksek puan ortalamasına “Bir uzmanlık alanına yerleştirildiği hâlde eğitime başlamayanlar” sahip.

ÇOĞUNLUK İKİNCİ VE ÜÇÜNCÜ KEZ BAŞVURANLARDA
- Adayların yüzde 59’unu TUS’a ikinci ve üçüncü kez başvuran adaylar oluşturuyor. En başarılılar ise TUS’a ikinci kez başvuranlar oldu.

- 2017 TUS ilkbahar döneminde T puanıyla 163, K puanıyla 3 bin 33 olmak üzere toplam 3 bin 196 aday uzmanlık alanlarına yerleştirildi. Bunların yüzde 74’ü tıp fakültelerine geriye kalan yüzde 26’sı ise eğitim ve araştırma hastanelerine girdi.

- T Puanı ile yerleştirme yapılan alanlar arasında en yüksek puanla yerleştirme yapılan ilk üç alan tıbbi biyokimya, mikrobiyoloji ve klinik mikrobiyoloji ile tıbbi patoloji oldu. T Puanı ile yerleştirme yapılan alanlara yerleşen adayların yüzde 67’sini kadın adaylar oluşturdu.

- K Puanı ile yerleştirme yapılan alanlar arasında en yüksek puanla yerleştirme yapılan ilk üç alan, deri ve zührevi hastalıklar, plastik, rekonstrüktif ve estetik cerrahi ile radyoloji olarak sıralandı. Puanı ile girilen alanlara yerleşen adayların yüzde 53’ünü erkekler oluşturdu. Erkek adayların özellikle cerrahi alanlarda yoğunlaştığı belirtildi.

- Rapora göre 20 aday 2008’den itibaren 2017 ilkbahar dönemine kadar yapılan 20 TUS’un hepsine başvurdu.

 

 

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

ÖSYM’den ‘2017 TUS İlkbahar Dönemi’ raporu... 3 bin 196 aday uzmanlık alanlarına yerleşti

Üniversiteli gençler otostopla 28 il gezdi

Üniversiteli gençler, çadır kuracak

Bodrumu kütüphaneye, duvarları 'çiçek bahçesi'ne dönüştürdü