ÖSYM YKS ek tercih sonuçları ne zaman ve hangi gün açıklanacak?
ÖSYM'nin belirlediği takvime göre YKS ek tercih sonuçlarının ne zaman açıklanacağı merak konusu olmaya devam ediyor. ÖSYM'nin değerlendirme sonuçlarını bekleyen birçok vatandaş, YKS ek tercih sonuçları ne zaman açıklanacak sorusuna yanıt aramaya başladı. Peki, YKS ek tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, o konu hakkında detaylar
YKS ek tercih sonuçları, günün ilk saatleri itibariyle araştırılmaya başlandı. Ek yerleştirme sonuçları sonrasında öğrenciler, kayıt işlemleri için okullara başvuruda bulunacak. Peki, ÖSYM'nin YKS ek tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, YKS ek tercih sonuçları hakkında merak edilen bazı bilgiler
YKS EK TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
20 Eylül tarihinde alınan YKS ek tercihlerinin sonuçları 28 Eylül tarihinde açıklanmıştı. Aynı süreç bu yıl da göz önünde bulundurulursa, YKS ek tercih sonuçlarının 19 Eylül Perşembe günü açıklanacağı söylenebilir.
Sonuçlarla ilgili resmi açıklama geldiği takdirde haberimizden okuyabilirsiniz.
KAYITLAR 23 EYLÜL'DE BAŞLAYABİLİR
Sonuçların 19 Eylül tarihinde açıklanması halinde okullara kayıtlar 23 Eylül itibariyle başlayabilecek.
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