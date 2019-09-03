YKS-2019 Değerlendirme Raporu: Sayısalda her 10 adaydan 6’sı barajı aşamadı
ÖSYM’nin ‘2019-YKS Değerlendirme Raporu’na göre, TYT’de her 10 adaydan yaklaşık 8’i barajı aştı. Adaylar en fazla AYT sayısalda baraja takıldı. Her 10 öğrenciden 6’sı 180 puan barajını geçemedi. Kadınlar tüm puan türlerinde barajı aşma konusunda erkeklere göre daha yüksek bir performans gösterdi.
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), ‘2019 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) Değerlendirme Raporu’nu yayımladı. Buna göre, Temel Yeterlilik Testi’nde (TYT) adayların yüzde 74.16’sı 150’nin üzerinde puan alırken, en az 180 barajını geçenlerin oranı yüzde 53.72 oldu. Alan Yeterlilik Testleri’nde (AYT) sayısal puan türünde ise her 10 adaydan 6’sı 180 puan barajını aşamadı. Kadınlar barajı erkeklere göre tüm puan türlerinde daha yüksek oranlarla geride bıraktı.
RAPORDAN ÖNE ÇIKAN BAŞLIKLAR ŞÖYLE:
MEZUNLAR DAHA ÇOK
TYT’de başvuran 2 milyon 515 bin 12 adaydan 2 milyon 390 bin 491’i sınava girdi. Adayların yüzde 59’u mezun, yüzde 41’i ise öğrenimine devam ederken sınava girenlerden oluştu. Erkekler yüzde 51 ile çoğunlukta. AYT’deyse başvuran 2 milyon 24 bin 549 kişiden 1 milyon 880 bin 800’ü ter döktü. Adayların yüzde 55’i mezun, yüzde 45’i ise öğrenimine devam ediyor. Cinsiyete göre katılım oranlarıysa eşit.
SAYISALDA HER 10 ADAYDAN 6’SI BARAJI AŞAMADI
TYT’de adayların yüzde 74.16’sı 150 puan barajını ve yüzde 53.72’si ise 180 puan barajını geride bıraktı. AYT oturumunda 180 puandan daha düşük puan alan adayların yüzde 60.66’sı fazla sayısal; yüzde 24.52’si ise sözel puan türünde olduğu tespit edildi. Genel olarak 2018 ve 2019’da mezun olan adaylar, daha önce mezun olanlara göre yüksek yerleştirme puan ortalamaları elde etti.
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle