ÖSYM YDUS sonuçları açıklandı! 2 soru iptal!

Binlerce doktorun 22 Aralık 2019 tarihinde katılım gösterdiği YDUS sonuçları, 30 Ocak Perşembe günü açıklandı.

Anesteziyoloji ve Reanimasyon Alanı Temel Soru Kitapçığında yer alan 68. sorunun ve Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Testindeki 51. sorunun iptal edilmesine, Genel Cerrahi Testindeki 39. sorunun "C" olarak girilmiş cevabının "D" olarak düzeltilmesine karar verilerek değerlendirme işlemleri tamamlandı.



Kadın Hastalıkları ve Doğum Testinde yer alan bazı sorulara iptal davası açılmış olması sebebiyle bu alanla ilgili değerlendirme işlemi idari yargı kararı sonrasında yapılacak.

Sağlık Bakanlığınca, 2019 Tıpta Yan Dal Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavına (2019-YDUS) başvuran adaylardan 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu'nun Ek 5 inci maddesindeki süre koşulunu sağlamadığı bildirilen 118 adayın sınavı geçersiz sayılmıştır.