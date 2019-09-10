ÖSYM ve HAVELSAN arasında teknoloji alanında işbirliği
ÖSYM Başkanlığı ile HAVELSAN arasında bilgi ve iletişim teknolojileri alanlarında uygulanmak üzere işbirliği protokolü imzalandı.
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığı ile HAVELSAN arasında bilgi ve iletişim teknolojileri alanlarında uygulanmak üzere işbirliği protokolü imzalandı. ÖSYM'de düzenlenen törende, ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün ile HAVELSAN Genel Müdürü Ahmet Hamdi Atalay imza attı.
Prof. Dr. Aygün, imza töreninde şunları söyledi:
"Bu işbirliğiyle bilgi ve iletişim teknolojileri alanında ÖSYM'nin görevleri kapsamında birlikte çalışmalar yürütmek, iki kurumun birikim ve tecrübelerini bir araya getirerek, güç birliği oluşturmak ve gelecekte ortak gerçekleştirilebilecek faaliyetler için birlikte çalışabilmeyi amaçlıyoruz. Protokolün hayırlı olmasını diliyorum. İki köklü ve güçlü kurumun birlikte hareket ederek tecrübe paylaşımı yapmasıyla ülke adına geleceğe emin adımlarla ilerlenecek.”
HAVELSAN Genel Müdürü Atalay ise bilgi ve iletişim teknolojileri alanında ÖSYM'nin görevleri kapsamına giren işlerde birlikte çalışmalar yürüttükleri için memnun olduğunu belirtti. Atalay şöyle devam etti:
"Ülkemizin köklü ve güzide kurumlarından biri olan ÖSYM'nin faaliyet alanları kapsamında sürdürdüğü başarılı çalışmaları, HAVELSAN mühendislerinin geliştirdiği ileri teknolojiler ve akıllı dijital çözümlerle destekleyeceğimiz için çok mutluyuz. Bu iş birliği için başta ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ederim."
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