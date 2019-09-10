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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Eğitim
AA
10.09.2019 - 17:46, Son Güncelleme:/

ÖSYM ve HAVELSAN arasında teknoloji alanında işbirliği

ÖSYM Başkanlığı ile HAVELSAN arasında bilgi ve iletişim teknolojileri alanlarında uygulanmak üzere işbirliği protokolü imzalandı.

ÖSYM ve HAVELSAN arasında teknoloji alanında işbirliği
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Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığı ile HAVELSAN arasında bilgi ve iletişim teknolojileri alanlarında uygulanmak üzere işbirliği protokolü imzalandı. ÖSYM'de düzenlenen törende, ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün ile HAVELSAN Genel Müdürü Ahmet Hamdi Atalay imza attı.

Prof. Dr. Aygün, imza töreninde şunları söyledi:
"Bu işbirliğiyle bilgi ve iletişim teknolojileri alanında ÖSYM'nin görevleri kapsamında birlikte çalışmalar yürütmek, iki kurumun birikim ve tecrübelerini bir araya getirerek, güç birliği oluşturmak ve gelecekte ortak gerçekleştirilebilecek faaliyetler için birlikte çalışabilmeyi amaçlıyoruz. Protokolün hayırlı olmasını diliyorum. İki köklü ve güçlü kurumun birlikte hareket ederek tecrübe paylaşımı yapmasıyla ülke adına geleceğe emin adımlarla ilerlenecek.”

HAVELSAN Genel Müdürü Atalay ise bilgi ve iletişim teknolojileri alanında ÖSYM'nin görevleri kapsamına giren işlerde birlikte çalışmalar yürüttükleri için memnun olduğunu belirtti. Atalay şöyle devam etti:
"Ülkemizin köklü ve güzide kurumlarından biri olan ÖSYM'nin faaliyet alanları kapsamında sürdürdüğü başarılı çalışmaları, HAVELSAN mühendislerinin geliştirdiği ileri teknolojiler ve akıllı dijital çözümlerle destekleyeceğimiz için çok mutluyuz. Bu iş birliği için başta ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ederim."

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