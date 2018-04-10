ÖSYM, TUS değerlendirme raporu hazırlıyor
ÖSYM Başkanı Özer'in başkanlığındaki Ölçme ve Değerlendirme Süreçlerinin İyileştirilmesi ve Geliştirilmesi Çalışma Grubu toplantısında 2017-TUS değerlendirme raporu ele alındı. Raporun bu ay içinde kamuoyuyla paylaşılması planlanıyor.
ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Mahmut Özer'in başkanlığında, ÖSYM Ölçme ve Değerlendirme Süreçlerinin İyileştirilmesi ve Geliştirilmesi Çalışma Grubu toplantısı düzenlendi. Toplantıda, 2017-Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (TUS) değerlendirme raporu ele alındı.
ÖSYM Başkanı Özer, yaptıkları sınavlara yönelik analizleri içeren değerlendirme raporlarını bu yıldan itibaren yayınlamaya ve kamuoyu ile paylaşmaya başladıklarını hatırlattı.
Bu kapsamda, 2018'den itibaren üç değerlendirme raporu yayımladıklarını anlatan Özer, ilk değerlendirme raporu olan 2017-ALES Sonbahar Değerlendirme Raporu'nu şubatta, 2017-DGS Değerlendirme Raporu'nu martta, Engeli/Sağlık Sorunu veya Özel Durumu Olan Adaylara Yapılan Sınav Uygulamaları Değerlendirme Raporu'nu da bu ay kamuoyuna açıkladıklarını söyledi.
ÖSYM olarak 2017-TUS'un değerlendirme raporunun hazırlık aşamasında olduklarını belirten Özer, raporun ilk halinin düzenlenen toplantıda ele alındığını, sınava yönelik analizler ve iyileştirme yapılabilecek konuların etraflıca tartışıldığını söyledi. Özer, rapora son şeklinin gelecek haftalarda verileceğini ve raporu bu ay içerisinde kamuoyu ile paylaşacaklarını belirtti.
ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Mahmut Özer'in başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya, ÖSYM Ölçme ve Değerlendirme Süreçlerinin İyileştirilmesi ve Geliştirilmesi Çalışma Grubu üyeleri İstanbul Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mahmut Ak, Atılım Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yıldırım Üçtuğ, Milli Eğitim Bakanlığı Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürü Doç. Dr. Bayram Çetin, Hacettepe Üniversitesi Emekli Öğretim Üyesi Prof. Dr. Petek Aşkar, Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Selahattin Gelbal, ODTÜ Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ali Eryılmaz, Kırıkkale Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Sıtkı Yıldız ve ÖSYM uzmanları katıldı.
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