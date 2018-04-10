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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Eğitim
AA
10.04.2018 - 13:01, Son Güncelleme:

ÖSYM, TUS değerlendirme raporu hazırlıyor

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ÖSYM, TUS değerlendirme raporu hazırlıyor

ÖSYM Başkanı Özer'in başkanlığındaki Ölçme ve Değerlendirme Süreçlerinin İyileştirilmesi ve Geliştirilmesi Çalışma Grubu toplantısında 2017-TUS değerlendirme raporu ele alındı. Raporun bu ay içinde kamuoyuyla paylaşılması planlanıyor.

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Mahmut Özer'in başkanlığında, ÖSYM Ölçme ve Değerlendirme Süreçlerinin İyileştirilmesi ve Geliştirilmesi Çalışma Grubu toplantısı düzenlendi. Toplantıda, 2017-Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (TUS) değerlendirme raporu ele alındı.

ÖSYM Başkanı Özer, yaptıkları sınavlara yönelik analizleri içeren değerlendirme raporlarını bu yıldan itibaren yayınlamaya ve kamuoyu ile paylaşmaya başladıklarını hatırlattı.

Bu kapsamda, 2018'den itibaren üç değerlendirme raporu yayımladıklarını anlatan Özer, ilk değerlendirme raporu olan 2017-ALES Sonbahar Değerlendirme Raporu'nu şubatta, 2017-DGS Değerlendirme Raporu'nu martta, Engeli/Sağlık Sorunu veya Özel Durumu Olan Adaylara Yapılan Sınav Uygulamaları Değerlendirme Raporu'nu da bu ay kamuoyuna açıkladıklarını söyledi.

ÖSYM olarak 2017-TUS'un değerlendirme raporunun hazırlık aşamasında olduklarını belirten Özer, raporun ilk halinin düzenlenen toplantıda ele alındığını, sınava yönelik analizler ve iyileştirme yapılabilecek konuların etraflıca tartışıldığını söyledi. Özer, rapora son şeklinin gelecek haftalarda verileceğini ve raporu bu ay içerisinde kamuoyu ile paylaşacaklarını belirtti.

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Mahmut Özer'in başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya, ÖSYM Ölçme ve Değerlendirme Süreçlerinin İyileştirilmesi ve Geliştirilmesi Çalışma Grubu üyeleri İstanbul Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mahmut Ak, Atılım Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yıldırım Üçtuğ, Milli Eğitim Bakanlığı Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürü Doç. Dr. Bayram Çetin, Hacettepe Üniversitesi Emekli Öğretim Üyesi Prof. Dr. Petek Aşkar, Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Selahattin Gelbal, ODTÜ Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ali Eryılmaz, Kırıkkale Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Sıtkı Yıldız ve ÖSYM uzmanları katıldı.

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