ÖSYM tarafından YÖKDİL sonuçları ne zaman açıklanacak?
YÖKDİL sonuçları, 3 Kasım tarihinde sınava giren pek çok adayın gündeminde yer almaya devam ediyor. YÖKDİL sınav sonuçları konusunda yapılacak olan açıklamayı merak eden adaylar, buna göre planlarına yön verecek. Peki, adaylar tarafından merakla beklenen YÖKDİL sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, o konu hakkında ÖSYM'den alınan bazı bilgiler
YÖKDİL sonuçları, ÖSYM'nin yapacağı değerlendirmenin tamamlanmasının ardından öğrencilerle paylaşılacak. Peki, YÖKDİL sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, ÖSYM'nin YÖKDİL sonuçları hakkında yaptığı açıklamalar ve bazı detaylar
YÖKDİL SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
YÖKDİL sonuçları, ÖSYM'nin takviminde herhangi bir değişiklik olmadığı takdirde 28 Kasım Perşembe günü erişime açılacak. Adaylar, öğrenci bilgileri ile sonuçları rahatlıkla öğrenebilecek.
SINAV SONUÇLARI KAÇ YIL GEÇERLİ OLACAK?
Fen bilimleri, sağlık bilimleri, sosyal bilimler alanlarında İngilizce, Almanca, Fransızca ve Arapça dillerindeki sınavın sonuçları, sınav tarihinden itibaren 5 yıl süreyle geçerli olacak.
YÖK ve ÖSYM arasında imzalanan protokol uyarınca ÖSYM tarafından yapılan sınav, YÖK ve kurumları ile geçerliliği kendi mevzuatlarında kabul edilmiş diğer kurum ve kuruluşlar tarafından aranan yabancı dil koşulunun sağlandığını belgelendirmek amacıyla fen bilimleri, sağlık bilimleri ve sosyal bilimler alanlarında Almanca, Arapça, Fransızca ve İngilizce dillerinde uygulandı.
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