ÖSYM sınavlarında 6 ayda 4 değişiklik... Geçerlilik süresi artan da var, yeni dil sınavları eklenen de

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından düzenlenen sınavlarda, son zamanlarda birçok değişiklik gündeme geldi. Bazı sınavların geçerlilik süresi uzatıldı, bazıları için 81 ilde yapılma kararı alındı, bazılarına da yeni yabancı dil testleri eklendi. İşte son 6 ayda ÖSYM sınavlarında yapılan 4 değişiklik.

1- ALES’İN GEÇERLİLİK SÜRESİ ARTTI, e-ALES geldi

Yükseköğretim Kurulu (YÖK), Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı’nda (ALES) önemli değişikliklere imza attı. Sınavdaki test ve soru sayıları azaltıldı, soru başına düşen süre ise arttırıldı. Aynı zamanda toplam sınav süresi kısaltıldı. ALES Eşit Ağırlık Puanı, eşit ağırlıklı hale getirildi. Sınavın geçerlilik süresi ise 3 yıldan, 5 yıla çıkarıldı. Buna göre ALES’te daha önce bulunan 4 test/bölümün sayısı 2’ye indirildi. Sınav ‘sözel’ ve ‘sayısal’ olmak üzere 2 bölümden ve testten oluşacak. Sözel-I ve Sözel-II ile Sayısal-I ve Sayısal-II testleri ayrımı ortadan kaldırıldı. ALES, 160 soru ve 180 dakikadan (3 saat) oluşuyordu, yeni düzenlemeyle 50’şer sorudan oluşan sözel ve sayısal iki ayrı test şeklinde uygulanacak. Toplamda 100 soruluk sınavın süresi, 150 dakika (2.5 saat) olarak belirlendi. Soru başına düşen süre önemli ölçüde arttı. ALES’te adayların en çok şikâyet ettiği konuların başında sonuçların geçerlilik süresi geliyordu. 3 yıllık geçerlilik süresi 5 yıla çıkarıldı. Yani sonuçlar yayınladıktan sonraki 5 yıl aynı puanlarla lisans üstü programlara başvuru yapılabilecek. Sınavla ilgili diğer değişiklik ise puanlamada oldu. Buna göre eşit ağırlıklandırılmayan ALES Eşit Ağırlık puanı, artık eşit ağırlıklı hale getirildi. ALES Sayısal ve ALES Sözel puanının hesaplanmasına yönelik ağırlıklar değiştirilmedi. ALES Eşit Ağırlık puanının hesaplanmasında sayısal testinin yüzde 50, sözel testinin de yüzde 50 etkili olmasına karar verildi. Ayrıca yılda iki defa yapılan ALES’e ek olarak iki defa da bu sınavın elektronik ortamda düzenlenmesi kararı alındı. Böylece ÖSYM’nin düzenlediği ‘e-sınav’lara bir yenisi daha eklenmiş oldu. 2018'de yapılacak e-ALES tarihleri 1 Temmuz ve 30 Eylül olarak açıklandı.

2- DGS VE ALES ARTIK 81 İLDE

ÖSYM, örgün ve açıköğretimde ön lisans eğitimi alan öğrencilerin lisans programlarına devam edebilmelerini sağlayan Dikey Geçiş Sınavı (DGS) ile ALES’i 81 ilde gerçekleştirme kararı aldı. Böylece adaylar bu sınavlara bulundukları ilde girme imkanı elde etmiş oldu. DGS daha önce 17 ilde düzenleniyordu. ALES’te ise ‘1000 altı kota’ vardı. Bir yerleşim yerinde aday sayısı 1000’in altında kaldığında, buradaki adaylar bu sayının üstünde katılımcı olan başka illerde ALES’e giriyorlardı. Düzenlemeyle bu sorun ortadan kaldırıldı.

3- YDS’YE ARNAVUTÇA VE BOŞNAKÇA EKLENDİ

Daha önce 23 dilde yapılan Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı’nın (YDS) 25 dilde düzenlenmesi kararı alındı. Sınav artık Arnavutça ve Boşnakça dillerinde de yapılacak.

Uygulama şubat ayında başlatıldı. YDS daha önce Almanca, Arapça, Bulgarca, Çince, Danimarkaca, Ermenice, Farsça, Fransızca, Gürcüce, Hollandaca, İngilizce, İspanyolca, İtalyanca, Japonca, Korece, Lehçe, Macarca, Portekizce, Rumence, Rusça, Sırpça, Ukraynaca, Yunanca dillerini kapsıyordu.

4- EKPSS SONUÇLARI 4 YIL GEÇERLİ

Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (EKPSS) yönetmeliğinde yapılan düzenlemeyle sınav sonuçlarının iki yıl olan geçerlilik süresi uzatıldı ve dört yıla çıkarıldı. Böylece EKPSS sonuçları, sınavın yapıldığı tarihten itibaren dört yıllık süre içerisinde yapılacak sınava kadar geçerli olacak. Ayrıca, ortaöğretim, ön lisans ve lisans mezunu engelli adayların memur kadrolarına yerleştirilmelerinde EKPSS’de alınan puanlar kullanılacak. Yerleştirmelerde geçerliliği devam eden birden fazla EKPSS puanı bulunan adayın ise en üst eğitim düzeyinden almış olduğu en yüksek EKPSS puanı dikkate alınacak. 2016’da yapılan EKPSS sonuçları ile kura kayıtları yapıldığı tarihten itibaren 4 yıl geçerli olacak.