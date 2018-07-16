ÖSYM, akademik çalışmalar için sınav verilerini paylaşacak... Şartlar neler?
ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Mahmut Özer, "Yükseköğretim kurumlarındaki lisansüstü tezler ile kamu kurumlarındaki uzmanlık tezlerini desteklemek için verilerimizi paylaşacağız. Bu konudaki usul ve esasları belirledik ve bugün web sitemizden yayımladık. Başvuruları almaya başlıyoruz. Her ayın ilk haftası alınacak başvurular, Danışma Kurulu tarafından değerlendirilecek. ÖSYM hizmet vermeye başladıktan günümüze kadar 44 yılda yaklaşık 150 milyon adaya hizmet verdi" dedi.
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Mahmut Özer, ÖSYM'nin ülkede ölçme, seçme ve yerleştirme yapan köklü bir kurum olduğunu ve yıllar içerisinde yaptığı sınavların hem çeşitliliğinin hem de sayısının arttığını belirtti.
ÖSYM'nin yaptığı sınavların çeşitliliği ve hizmet verdiği aday kitlesinin büyüklüğü açısından dünya ölçeğinde ilk sırada olduğunu söyleyen Özer, "ÖSYM hizmet vermeye başladıktan günümüze kadar 44 yılda yaklaşık 150 milyon adaya hizmet vermiştir. ÖSYM'nin yapmış olduğu sınavlara yılda yaklaşık 10 milyon aday katıldı" dedi.
PERFORMANS DEĞİŞİMLERİ YIL TEMELLİ İZLENEBİLECEK
ÖSYM olarak büyük organizasyon kabiliyeti gerektiren sınavları başarılı bir şekilde yaparken 2018'den itibaren yeni bir evreye geçmek istediklerini belirten Özer, ilk adım olarak sınavlarla ilgili analizler yapıp değerlendirme raporları yayımlamaya başladıklarını hatırlattı.
Özer, bu analiz ve değerlendirmelerin sınavlara yönelik bulgu temelli iyileştirmelerin yapılmasına imkân verdiğini ve sınavları isteyen kurum, kuruluşlar ile politika yapıcılar için yol gösterici olduğunu söyledi. Özer, "Özellikle yükseköğretim kurumlarımız, öğrencilerinin ve mezunlarının bu sınavlardaki performanslarını diğer yükseköğretim kurumlarınınki ile karşılaştırabilme ve böylece eğitimle ilgili süreçlerini de raporlardaki bulgular ışığında iyileştirme imkânı elde ediyor. Değerlendirme raporları yayımlanmaya devam ettikçe bu performans değişimlerini yıl temelli izleyebilecekler" diye konuştu.
Değerlendirme raporları yayımlamaya devam ederken ikinci bir adım daha attıklarını anlatan Prof. Dr. Özer şöyle devam etti:
"Yaptığımız sınavlarla ilgili verileri paylaşıma açıyoruz. Yükseköğretim kurumlarındaki lisansüstü tezler ile kamu kurumlarındaki uzmanlık tezlerini desteklemek için verileri paylaşacağız. Ayrıca tez dışındaki diğer akademik çalışmalar için de destek olacağız. Bu konudaki usul ve esasları belirledik ve internet sitemizden yayımladık. Başvuruları almaya başlıyoruz. Her ayın ilk haftası başvurular, Danışma Kurulu tarafından değerlendirilecek."
LİSANSÜSTÜ VE UZMANLIK TEZ ÇALIŞMALARINDA KULLANILMAK ÜZERE TALEP EDİLEN VERİLERİN PAYLAŞIMINA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR
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