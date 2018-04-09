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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Eğitim
AA
09.04.2018 - 11:40, Son Güncelleme:

ÖSYM açıkladı: Üç yılda kaç engelli aday EKPSS’ye girdi?

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ÖSYM açıkladı: Üç yılda kaç engelli aday EKPSS’ye girdi?

ÖSYM'nin hazırladığı değerlendirme raporuna göre, 2014-2017 yılları arasında yapılan sınavlara, EKPSS hariç toplam 47 bin 996 sürekli engelli aday, 3 bin 576 geçici engelli aday katıldı. 2014 ve 2016 EKPSS sınavlarında 12 bin 422 aday okuyucu, 15 bin 586 aday işaretleyici yardımı aldı. Adayların 17 bin 917'si tekli salonlarda, 122 bin 435'i ise toplu salonlarda sınava katıldı. 22 Nisan'da yapılacak 2018-EKPSS'ye 88 bin 832 aday başvurdu.

ÖSYM tarafından hazırlanan ‘Değerlendirme Raporları’ serisinin üçüncüsünde, engeli, sağlık sorunu veya özel durumu olan adaylara yönelik sınav uygulamaları ele alındı. Rapor, ÖSYM'nin web sayfasından yayımlandı.

Rapora göre, ÖSYM tarafından 2014-2017 yılları arasında yapılan sınavlara, Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (EKPSS) hariç toplam 47 bin 996 sürekli engelli aday, 3 bin 576 geçici engelli aday katıldı.

2014-EKPSS'ye 65 bin 927 aday, 2016-EKPSS'ye ise 74 bin 425 aday başvuru yaptı. 22 Nisan 2018 tarihinde yapılacak 2018-EKPSS'ye ise 88 bin 832 aday başvurdu.

2014 ve 2016 EKPSS sınavlarında 12 bin 422 aday okuyucu, 15 bin 586 aday işaretleyici yardımı aldı. Adayların 17 bin 917'si tekli salonlarda, 122 bin 435'i ise toplu salonlarda sınava katıldı.

Rapora göre, ÖSYM tarafından 2014-2017 yılları arasında yapılan sınavlara (EKPSS hariç) toplam 15 bin 728 görme engelli aday katıldı. Bu adaylardan 9 bin 2'si okuyucu yardımı, 14 bin 884'ü ise işaretleyici yardımı aldı. 14 punto kitapçık alan aday sayısı ise 4 bin 860 oldu.

İŞİTME ENGELLİ ADAY SAYISI
ÖSYM tarafından 2014-2017 yılları arasında yapılan sınavlara (EKPSS hariç) toplam 7 bin 679 işitme engelli aday, 7 bin 429 bedensel engelli aday, 9 bin 565 aday ise diğer engelli grubundan katıldı.

2017-ÖSYS'ye 6 bin 857 engelli aday başvuru yaptı. Bu adayların 1.881'i görme engelli, 1.228'i işitme engelli, 1.908'i bedensel engelli, 1.589'u diğer engelli ve 251'i geçici engelli grubunda yer aldı.

Raporda, 2017-ÖSYS'ye katılan ve yükseköğretim kurumlarına yerleşen adaylardan örnekler de sunuldu.

'SINAV KONFORLARINI YÜKSELTMEK İÇİN SÜREKLİ İYİLEŞTİRMELER YAPIYORUZ'
ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Mahmut Özer, raporla ilgili, merkez olarak yaptıkları tüm sınavlarda engeli, sağlık sorunu veya özel durumu olan adayların sınavlara erişimlerini kolaylaştırmak ve sınav konforlarını yükseltmek için sürekli iyileştirmeler yaptıklarını belirtti.

Bu konuda dünyadaki benzer sınav merkezlerinin uygulamalarını da yakından takip ettiklerini anlatan Özer, "Yapılan iyileştirmelerin hem sınavlara erişimi artırdığı hem de diğer adaylarla aralarındaki dezavantajlı durumu ortadan kaldırdığı görülüyor. Bu bağlamda çalışmalarımız aktif olarak devam ediyorum" dedi.

Rapor, Belma Atak tarafından hazırlandı ve ÖSYM Ölçme ve Değerlendirme Süreçlerinin İyileştirilmesi ve Geliştirilmesi Çalışma Grubunun görüş, eleştiri ve önerileri doğrultusunda son halini aldı.

ÖSYM Ölçme ve Değerlendirme Süreçlerinin İyileştirilmesi ve Geliştirilmesi Çalışma Grubunda İstanbul Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mahmut Ak, Atılım Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yıldırım Üçtuğ, Milli Eğitim Bakanlığı Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürü Doç. Dr. Bayram Çetin, Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Selahattin Gelbal, Hacettepe Üniversitesi Emekli Öğretim Üyesi Prof. Dr. Petek Aşkar, ODTÜ Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ali Eryılmaz ve Kırıkkale Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Sıtkı Yıldız yer aldı.

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