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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Eğitim
AA
Haber Giriş: 23.10.2019 - 16:51, Son Güncelleme:/

ÖSYM dördüncü e-Sınav merkezini Adana'da açacak

ÖSYM Başkanlığı ile Çukurova Üniversitesi arasında imzalanan işbirliği protokolüyle Ankara, İstanbul ve İzmir'den sonra Adana'da da 400 kişilik e-Sınav merkezi kurulacak.

ÖSYM dördüncü e-Sınav merkezini Adana'da açacak
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Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığı ile Çukurova Üniversitesi arasında imzalanan işbirliği protokolüyle Ankara, İstanbul ve İzmir'den sonra Adana'da da 400 kişilik elektronik sınav (e-Sınav) merkezi açılacak. ÖSYM yetkililerinden alınan bilgiye göre, Çukurova Üniversitesi yerleşkesi içerisinde ÖSYM tarafından e-Sınav merkezi kurulmasıyla ilgili protokolü ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün ve Çukurova Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Kibar imzaladı.

Prof. Dr. Aygün, imza töreninde yaptığı konuşmada, "Herkes için her yerde olma anlayışımızdan hareketle adaylarımızın sınavlara erişimini kolaylaştırmak ve çağın gereği olan e-Sınav hizmetlerimizi arttırmak amacıyla Adana'da Çukurova Üniversitesinde bir e-Sınav merkezi oluşturulmasıyla ilgili protokol imzaladık. Ankara, İstanbul ve İzmir'de toplam 5 bin 500 adayın sınava girebileceği e-Sınav merkezleri bulunuyor. Merkezlerin bir yenisini, Adana'da ekleyecek olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Böylelikle toplamda dört e-Sınav merkezimiz olacak. Çukurova Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Kibar'a ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi.

Çukurova Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kibar da protokolle ÖSYM tarafından Çukurova Üniversitesi kampüs alanı içerisinde 400 kişilik e-Sınav merkezi kurulacağını belirterek şöyle konuştu:
"Merkezin hayata geçmesiyle birlikte, birçok elektronik merkezi sınavın Adana'da yapılması sağlanarak, bölgemize de büyük katkı sağlamış olacağız. Üniversite açısından da bir prestij olacak e-Sınav merkezinin kurulumundan dolayı ÖSYM Başkanı Aygün ve ekibine teşekkürlerimi iletiyorum.”

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