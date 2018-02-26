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    Haberler >Eğitim>ÖSYM, DGS’yi masaya yatırıyor

    ÖSYM, DGS’yi masaya yatırıyor

    AA
    26.02.2018 - 09:39 | Son Güncelleme:

    ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Mahmut Özer başkanlığında düzenlenen toplantıda, hazırlığı süren 2017-Dikey Geçiş Sınavı (DGS) ile ilgili değerlendirme raporu ve sınava yönelik yapılabilecek iyileştirmeler konusu ele alındı.

    ÖSYM Ölçme ve Değerlendirme Süreçlerinin İyileştirilmesi ve Geliştirilmesi Çalışma Grubu toplantısı, Atılım Üniversitesi’nin ev sahipliğinde gerçekleştirildi.

    Prof. Dr. Özer, sınavlara yönelik analizleri içeren değerlendirme raporları yayımlamaya 2017-ALES Sonbahar Değerlendirme Raporu ile başladıklarını belirtti. Özer, yeni oluşturulan ÖSYM Ölçme ve Değerlendirme Süreçlerinin İyileştirilmesi ve Geliştirilmesi Çalışma Grubu'nun sınavlarla ilgili hazırlanan raporlara büyük destek verdiğini söyledi.

    Sınav değerlendirme raporlarının ikincisine DGS ile devam edeceklerini açıklayan Özer, 2017-DGS sınavının değerlendirme raporunun hazırlık çalışmalarının sürdüğünü, raporun ilk halini bu toplantıda ele aldıklarını belirtti.

    Yapılabilecek iyileştirmelerin rapor ışığında etraflıca tartışıldığını söyleyen Özer, son şekli gelecek haftalarda verilecek raporu mart ayında kamuoyuyla paylaşacaklarını duyurdu.

    Toplantıya ÖSYM Ölçme ve Değerlendirme Süreçlerinin İyileştirilmesi ve Geliştirilmesi Çalışma Grubu üyeleri İstanbul Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mahmut Ak, Atılım Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yıldırım Üçtuğ, Milli Eğitim Bakanlığı Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürü Doç. Dr. Bayram Çetin, Hacettepe Üniversitesi Emekli Öğretim Üyesi Prof. Dr. Petek Aşkar, Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Selahattin Gelbal, ODTÜ Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ali Eryılmaz, Kırıkkale Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Sıtkı Yıldız ve ÖSYM uzmanları katıldı.

    Etiketler: ÖSYM , DGS , Prof. Dr. Mahmut Özer , Milli Eğitim Bakanlığı , Sınav , Atılım Üniversitesi , İstanbul Üniversitesi
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