ÖSYM detaylı YKS raporunu yayınladı
ÖSYM tarafından YKS’ye yönelik detaylı rapor açıklandı. Raporda ilk oturuma giren adayların yüzde kaçının ikinci ve üçüncü oturumlara katıldığı, soruların zorluk düzeyleri, okul türlerine göre sınavın ilk oturumu olan TYT’ye katılım durumları gibi bilgiler yer alıyor.
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) detaylı raporu yayınlandı. Raporda ilk oturuma giren adayların yüzde kaçının ikinci ve üçüncü oturumlara katıldığı, soruların zorluk düzeyleri, okul türlerine göre sınavın ilk oturumu olan TYT’ye katılım durumları gibi bilgiler yer alıyor. İşte rapordan dikkat çeken bazı başlıklar…
YKS Değerlendirme Raporu’na göre, sınavın ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Testi’ne (TYT) katılan adayların yüzde 83.06’sı ikinci oturum olan Alan Yeterlilik Testi’ne (AYT), yüzde 4.85’i de üçüncü oturum olan Yabancı Dil Testi’ne (YDT) katıldı.
Raporda, testlere göre soruların zorluk derecelerine ve ayırt edicilik durumlarına da yer verildi.
İŞTE TEST TEST YKS İSTATİSTİKLERİ:
EN YÜKSEK KATILIM ANADOLU LİSELERİNDEN
Sınava en yüksek katılımın yüzde 23.23’lük oranla Anadolu liselerinden olduğu görüldü. Bu okul türünü yüzde 13.41 ile meslek liseleri, yüzde 11.55 ela resmi ve gündüz öğretim yapan liseler, yüzde 9 ile imam hatipler ve yüzde 7.74 ile açıköğretimler takip etti.
Mezuniyet durumlarına göre adayların test ortalamaları ise şöyle:
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