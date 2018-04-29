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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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HaberlerEğitim HaberleriÖSYM'den engelliler için 81 ilde sınav
GeriEğitim ÖSYM'den engelliler için 81 ilde sınav 
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Eğitim
AA
29.04.2018 - 12:28, Son Güncelleme:

ÖSYM'den engelliler için 81 ilde sınav 

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ÖSYM'den engelliler için 81 ilde sınav 

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Mahmut Özer, engeli, sağlık sorunu veya özel durumu bulunan adaylara yönelik 14 ilde 15 sınav binasında yürütülen sınav merkezi uygulamasını artık 81 ilde 94 sınav binasında uyguladıklarını söyledi.

Özer, ÖSYM'nin sınavlarda engeli, sağlık sorunu veya özel durumu bulunan adaylardan, sınav güvenliğini zedeleyecek nitelikte alet, araç gereç, elektronik büyüteç, işitme cihazı, biyonik kulak, Braille daktilo gibi cihazları kullanan veya kullanması gerekenlere, her türlü kablolu ve kablosuz iletişimi kesilmiş 14 ilde 15 sınav binasında verilen hizmeti yaygınlaştırdıklarını belirtti.

81 İLİ KAPSIYORUZ
Bu uygulamayı artık 81 ilde ve 94 sınav binasında vermeye başladıklarını ifade eden Özer, şöyle konuştu:
“Bu adaylarımız için her türlü kablolu ve kablosuz iletişimi kesilmiş özel sınav salonları oluşturuyoruz. Bu hizmeti 14 ildeki 15 sınav binasında verebilirken, son 6 ayda yaptığımız yeni yatırımlarla bu hizmeti 81 ili kapsayacak şekilde yaygınlaştırdık. Artık bu hizmeti 81 ilimizde verebilir duruma geldik.Ayrıca İstanbul, Ankara ve İzmir’de her bir koordinatörlük bölgesinde bu şekilde en az birer sınav salonunu uygulamaya dahil ettik. Dolayısıyla İstanbul’da 9, Ankara’da 5 ve İzmir’de 2 bölgede en az bir özel sınav salonu oluşturuldu.“

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Özer, özel sınav salon sayısını artırmaya yönelik çalışmaların sürdüğünü de belirterek, “Kullandıkları aparatlar nedeniyle özel salon oluşturmamız gereken adaylarımız, başka bir ildeki merkeze gitmek zorunda kalmadan, artık yaşadıkları illerde oluşturduğumuz salonlar vasıtasıyla sınav hizmetlerimizden kolaylıkla yararlanabilecekler" diye konuştu.

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