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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Eğitim
AA
16.06.2019 - 18:06, Son Güncelleme:/

ÖSYM Başkanı: YKS sorunsuz tamamlandı

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, "YKS kapsamında düzenlenen Alan Yeterlilik Testi ile Yabancı Dil Testi'ni de tüm sınav merkezlerinde sorunsuz bir şekilde tamamladık. Böylelikle 2019-YKS sınav aşamasını tamamlamış olduk" dedi.

ÖSYM Başkanı: YKS sorunsuz tamamlandı
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Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, üniversite adaylarının katıldığı Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ikinci ve üçüncü oturumlarının da sorunsuz şekilde tamamlandığını belirtti. Aygün, KKTC Lefkoşa dahil olmak üzere 188 sınav merkezinde uygulanan YKS'nin ikinci oturumu Alan Yeterlilik Testi (AYT) ile üçüncü oturumu Yabancı Dil Testi (YDT) ile ilgili açıklamalar yaptı.

AYT'ye 2 milyon 24 bin 596 adayın başvurduğunu, 295 bin 601 kişinin bu sınavda görev aldığını aktaran  Aygün, sınavın 6 bin 450 binada 107 bin 442 salonda gerçekleştirildiğini söyledi.

YDT için de 137 bin 773 adayın başvuruda bulunduğunu hatırlatan Aygün, bu oturumun da 871 bina ve 10 bin 17 salonda düzenlendiğini, sınavda 25 bin 855 kişinin görev aldığını belirtti.

AYT'nin saat 13.15'te, YDT'nin ise 17.45'te tamamlandığını belirten ÖSYM Başkanı Aygün, şöyle konuştu:
"YKS kapsamında düzenlenen Alan Yeterlilik Testi ile Yabancı Dil Testi'ni de tüm sınav merkezlerinde sorunsuz bir şekilde tamamladık. Böylelikle 2019-YKS sınav aşamasını tamamlamış olduk. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. 2019-YKS sonuçları 18 Temmuz 2019 tarihinde açıklanacaktır. Sınav sonuçlarının tüm öğrencilerimize ve değerli ailelerine şimdiden hayırlı olmasını diliyorum."

YKSnin ilk oturumu sorunsuz tamamlandı
"YKS'nin ilk oturumu sorunsuz tamamlandı"
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