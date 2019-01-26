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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Eğitim
26.01.2019 - 14:20, Son Güncelleme:/

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün: Bu yıl sorular ezber değil yoruma dayalı

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, üniversiteye giriş sınavıyla ilgili Hürriyet’e önemli açıklamalar yaparken “Adaylar, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından belirlenen ve okullara gönderilen müfredattan sorumlu. TYT’de 9 ve 10’uncu sınıf konularından sorular sorulacak. Bununla ilgili bir değişiklik olmayacak” dedi. Geçen yıl TYT’ye (Temel Yeterlilik Testi) 2 milyon 381 bin 412, AYT’ye (Alan Yeterlilik Testi) 2 milyon 19 bin 564 adayın başvurduğunu söyleyen ÖSYM Başkanı, “TYT puanlarının iki yıl geçerliliği olması nedeniyle çok büyük artış beklemiyoruz” diye konuştu.

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün: Bu yıl sorular ezber değil yoruma dayalı
Nuran ÇAKMAKÇI
Nuran ÇAKMAKÇI
ncakmakci@hurriyet.com.tr
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Nuran ÇAKMAKÇI
Nuran ÇAKMAKÇI
ncakmakci@hurriyet.com.tr

Prof. Dr. Aygün’le röportajımızdan üniversite adayları için kritik başlıklar şöyle:

0.5 NET ZORUNLULUĞU DEVAM EDİYOR: Bu konuyla ilgili karar mercii YÖK. 2019 YKS kılavuzunun hazırlıkları devam ediyor. YÖK’ün bu konuda geçen yıl aldığı karar geçerli.

SORULARDA ANLAMA, YORUMLAMA ÖNE ÇIKACAK: Geçen sene YÖK, TYT için yeni bir yaklaşım geliştirdi ve önemli bir dönüşüm sağladı. Türkçe ve matematik testlerinde bilgiyi ezbere dayalı bir çerçeveden çıkarıp muhakeme, anlama, yorumlayabilme, gündelik hayatla ilişkilendirebilme ve çıkarımda bulunabilme evresine taşıdı. Sorulardaki bu dönüşüm ve evrilme hem eğitimciler ve uzmanlar hem de öğrenciler tarafından olumlu karşılandı. Öğrencilerimizin ezbere dayalı olmayan bu yaklaşıma adapte olmada zorluk yaşamadıklarını düşünüyorum. Bu sene de soruları aynı yaklaşımla hazırlıyoruz. Bizim sorularımız kaynak kitapların soru şekillerini yönlendiriyor. Öğretmenlerimiz de bu sorulara uygun olarak çalışmalarını yapıp sınava girecek olan öğrencilerimizi bu yönde hazırlamalılar. 

SOSYAL MEDYA HESAPLARIMIZ DAHA ŞEFFAFLAŞACAK: Vakit el verdiği ölçüde kendi sosyal medya hesaplarımdan da gündemi takip ediyorum. Ayrıca kurumumuzun sosyal medya hesaplarını daha dışa dönük, daha şeffaf ve karşılıklı etkileşimin olduğu bir halde kullanıyoruz. Bunları arttırarak devam ettireceğiz. Tüm iletişim kanallarını kullanarak adaylara ulaşmayı hedefliyoruz. Danışmanlık noktasında alanında uzman, profesyonel bir ekiple çalışıyoruz. Daha çok görsel-işitsel öğelerin yer aldığı içerikler üretmeyi hedefliyoruz. İletişim çağının gereklerini yerine getirmek için çift yönlü iletişim modelini aktif olarak uygulamaya çalışıyoruz. Daha çok adaya dokunmak ve onların sorunlarını çözmek bizler için öncelikli hedeftir.

SINAVA HAZIRLANIRKEN EK DESTEK ALMADIM
- “ÜNİVERSİTEYE lisede aldığım eğitimle kendim hazırlanmıştım. Küçük bir ilçede okuduğum için günlük olarak bireysel ders çalışmam gerekliydi. Şebinkarahisar Lisesi’nin iyi bir eğitim kadrosuna sahip olması benim için en büyük şans oldu. Lise matematik öğretmenlerimden biriyle de halen iletişimim devam ediyor. Doğa yürüyüşü yapmayı severim, çocukluğum Karadeniz yaylalarında geçti, yaylalarda gezmeyi, kızımla sinemada film izlemeyi de seviyorum.”

EN ÇOK TERCİH EDİLEN ALAN MÜHENDİSLİK
'KONTENJAN çalışmalarında yetkili merci YÖK. Kontenjanları daha istihdama yönelik belirlemek için YÖK, 180 puan barajını geçen fakat tercih yapmayan öğrencilerle anket yaptı. Tercih süreçleriyle ilgili görüş, beklenti ve eğilimlerin belirlenmesine yönelik olarak 31 binden fazla adayla yapılan bu ankette birinci tercih faktörünün istihdam imkânları olduğu ortaya çıktı. Adayların ilk sıradaki tercihi mühendislik programları. Ayrıca tıp, diş hekimliği ve eczacılık programlarına öncelik verdikleri de görülüyor. Gelecek yıl YKS’ye yeniden girildiğinde tercih edilebilecek programlardan ilk sırayı yüzde 23 ile mühendislik, ikinci sırayı yüzde 20 ile tıp, diş hekimliği, eczacılık, üçüncü sırayı ise yüzde 17 ile sosyal bilimler programları aldı. Bu, bir sonraki yıl için adayların bilinçli bir tercih yapacak olmaları bakımından önemli bir gösterge olarak dikkat çekiyor. Üniversitelerden istatistiki verileri alıp YÖK ile paylaşıyoruz. Buna göre kontenjanlar belirleniyor.”

YENİ NESİL SORULARA ‘OKUMA’LI ÇÖZÜM
'YENİ nesil sorularda daha çok okuduğunu anlama ve muhakeme etme yeteneği ön plana çıkıyor. Bu noktada öğrencilerimizin kitap okuma alışkanlığı önem kazanıyor.

Sınavlar mutlaka önemli, ancak öğrencilerimiz için hayatta tek geçerliliği olan şey sınav değil. Birçok anlamda başarılı olabilecek genç arkadaşlarımız var. Aileler çocuklarına karşı anlayışlı ve barışık olmalı. Çocuklarını kendilerinin bir ispat aracı olarak görmemeliler. Onlar geleceğin bireyleri. Öğrencilerimizin hepsinin özel olduğunu düşünüyorum. Hayatta başarılı olacakları bir uğraş mutlaka var, bunu bulmak için çabalasınlar, mutlaka bulacaklar.”

YENİ BİR YABANCI DİL SINAV MODELİ
'ÖSYM tüm hizmetlerini e-Devlet standartlarında gerçekleştiren bir kurum. Yılda 12 kez dijital ortamda Ankara, İzmir ve İstanbul’da e-YDS sınavını yapıyoruz. Aynı anda 5 bin kişinin sınava girebildiği Ankara Esenboğa e-sınav merkezi ile İzmir ve İstanbul’da da e-sınav merkezlerimiz bulunuyor. Başka illerde de e-sınav merkezi oluşturmak için çalışmalarımız var. Sınav merkezi olan kurumumuz, dört beceriyi (okuma, dinleme, konuşma ve yazma) ölçen bir yabancı dil sınav modeli oluşturma hedefi ve arzusunda. Gerekli ön çalışmalar yürütülüyor. Uluslararası standartlarda tanınırlığı olan böyle bir sınavı yapmak istiyoruz.

Ayrıca Tıpta Yan Dal Uzmanlık Sınavı’nda 15 alanda ve Sayıştay Denetçi Yardımcısı Adaylığı Eleme Sınavı’nda 5 alanda açık uçlu sınav yapıyoruz.”

 

Nuran ÇAKMAKÇI
Nuran ÇAKMAKÇI
ncakmakci@hurriyet.com.tr
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