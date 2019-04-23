ÖSYM, 3’üncü sınıf öğrencisine emanet
ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, başkanlık koltuğunu temsili olarak ilkokul 3’üncü sınıf öğrencisi İlke Ergül'e devretti.
ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında, başkanlık koltuğunu temsili olarak ilkokul 3’üncü sınıf öğrencisi İlke Ergül'e devretti.
23 Nisan dolayısıyla ÖSYM'de temsili devir teslim töreni gerçekleştirildi. Koltuğunu ilkokul 3’üncü sınıf öğrencisi İlke Ergül'e devreden Aygün, bugünün çocuklarının, yarınların büyükleri ve geleceğin teminatı olduğunu söyledi. Geleceğe güvenle baktıklarını belirten Aygün, "Bugün İlke görevi benden devraldı. Eminim ki gelecekte de çok başarılı olacak. Bu memleketin evlatlarına güveniyorum, başarı hayatın her alanında gizlenmiş değerler bütünüdür. Aileler yalnızca çocuklarımızın içlerindeki cevheri görsünler ve her koşulda onları desteklesinler. Mutlaka başarılı bir yönleri ortaya çıkacaktır" dedi.
İlke Ergül ise çok mutlu olduğunu, ileride öğretmen olmayı istediğini söyledi.
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