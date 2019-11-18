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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Eğitim
Haber Giriş: 18.11.2019 - 10:59, Son Güncelleme:/

ÖSYM 2020 sınav takvimi açıklandı

ÖSYM, 2020 sınav takvimini açıkladı. Buna göre, 2020-YKS, 20-21 Haziran'da yapılacak. ÖSYM, YKS sonuçlarını 23 Temmuz'da açıklayacak. Adaylar, 2020-YKS'ye 6 Şubat - 3 Mart 2020 tarihleri arasında başvuru yapabilecek.

ÖSYM 2020 sınav takvimi açıklandı
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ÖSYM tarafından gerçekleştirilecek sınavların takvimi bugün ÖSYM tarafından açıklandı. Resmi internet sitesinden yayınlanan bilgilere göre adayların merak ettiği 2020 takvimi bugün duyuruldu. Buna göre adaylar girecekleri sınav tarihlerini öğrenmiş olacaklar. ÖSYM'nin, internet sitesinden sitesinden yapılan açıklamada, "2020 yılında ÖSYM tarafından uygulanacak olan sınavlarla ilgili ‘2020 Yılı Sınav ve Sonuç Açıklama Takvimi’ne 18 Kasım'dan itibaren ÖSYM’nin internet adresinden erişilebilecek" denildi.

İŞTE 2020 ÖSYM SINAV TAKVİMİ:

YKS ne zaman?

ÖSYM'nin sınav takvimine göre 2020 YKS, 20-21 Haziran tarihlerinde yapılacak. YKS'nin sonuçları ise 23 Temmuz 2020'de açıklanacak.

ÖSYM 2020 sınav takvimi açıklandı

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ÖSYM 2020 sınav takvimi açıklandı

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ÖSYM 2020 sınav takvimi açıklandı

ÖSYM'DEN ADAYLARA HATIRLATMA VE UYARI

Güncel gelişmelere göre ÖSYM Sınav Takvimi yenilenerek kamuoyuna duyurulacak. İlgililerin zaman içinde takvim bilgilerini kontrol etmeleri ve ÖSYM'den yapılan duyuruları takip etmeleri tavsiye ediliyor.

Geç başvuru gününde yapılan başvurularda sınav ücreti, aynı gün saat 23.59'a kadar artırımlı olarak; ÖSYM'nin internet sayfasında e-İşlemler'de yer alan 'ÖDEMELER' alanından kredi kartı/banka kartıyla yatırılacaktır.

Sınav sonuçlarının belirtilen tarihlerde açıklanması planlanıyor ancak, sınavla ilgili bir dava söz konusu olduğu takdirde mahkemece bir karar verildikten sonra sonuçlar açıklanabilecek.

Elektronik Yabancı Dil Sınavları (e-YDS) ÖSYM Elektronik Sınav Merkezlerinde (e-Sınav binalarında) yapılacak. Sınava başvuru tarihlerinde, ÖSYM e-Sınav Merkezlerinin kapasitesi kadar adayın başvurusu alınacaktır. Kapasite dolduğunda başvuru tarihleri tamamlanmadan başvuru sonlandırılacaktır. Kapasite dolmadığı takdirde başvuru tarihlerinin son günü saat 23.59'a kadar adayların başvuruları alınmaya devam edilecektir.

Yabancı Dil Bilgisi Seviye Belirleme Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik gereğince Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS) kapsamında, Farsça, İspanyolca, İtalyanca, Yunanca, Bulgarca dillerinde yapılan yabancı dil sınavları, 2020 yılında sadece elektronik sınav olarak ÖSYM Elektronik Sınav Merkezlerinde (Ankara, İstanbul ve İzmir e-Sınav Binalarında) bu takvimde belirtilen tarihlerde yapılacaktır.

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