ÖSYM 2020 sınav takvimi açıklandı
ÖSYM, 2020 sınav takvimini açıkladı. Buna göre, 2020-YKS, 20-21 Haziran'da yapılacak. ÖSYM, YKS sonuçlarını 23 Temmuz'da açıklayacak. Adaylar, 2020-YKS'ye 6 Şubat - 3 Mart 2020 tarihleri arasında başvuru yapabilecek.
ÖSYM tarafından gerçekleştirilecek sınavların takvimi bugün ÖSYM tarafından açıklandı. Resmi internet sitesinden yayınlanan bilgilere göre adayların merak ettiği 2020 takvimi bugün duyuruldu. Buna göre adaylar girecekleri sınav tarihlerini öğrenmiş olacaklar. ÖSYM'nin, internet sitesinden sitesinden yapılan açıklamada, "2020 yılında ÖSYM tarafından uygulanacak olan sınavlarla ilgili ‘2020 Yılı Sınav ve Sonuç Açıklama Takvimi’ne 18 Kasım'dan itibaren ÖSYM’nin internet adresinden erişilebilecek" denildi.
İŞTE 2020 ÖSYM SINAV TAKVİMİ:
YKS ne zaman?
ÖSYM'nin sınav takvimine göre 2020 YKS, 20-21 Haziran tarihlerinde yapılacak. YKS'nin sonuçları ise 23 Temmuz 2020'de açıklanacak.
DGS
ÖSYM'DEN ADAYLARA HATIRLATMA VE UYARI
Güncel gelişmelere göre ÖSYM Sınav Takvimi yenilenerek kamuoyuna duyurulacak. İlgililerin zaman içinde takvim bilgilerini kontrol etmeleri ve ÖSYM'den yapılan duyuruları takip etmeleri tavsiye ediliyor.
Geç başvuru gününde yapılan başvurularda sınav ücreti, aynı gün saat 23.59'a kadar artırımlı olarak; ÖSYM'nin internet sayfasında e-İşlemler'de yer alan 'ÖDEMELER' alanından kredi kartı/banka kartıyla yatırılacaktır.
Sınav sonuçlarının belirtilen tarihlerde açıklanması planlanıyor ancak, sınavla ilgili bir dava söz konusu olduğu takdirde mahkemece bir karar verildikten sonra sonuçlar açıklanabilecek.
Elektronik Yabancı Dil Sınavları (e-YDS) ÖSYM Elektronik Sınav Merkezlerinde (e-Sınav binalarında) yapılacak. Sınava başvuru tarihlerinde, ÖSYM e-Sınav Merkezlerinin kapasitesi kadar adayın başvurusu alınacaktır. Kapasite dolduğunda başvuru tarihleri tamamlanmadan başvuru sonlandırılacaktır. Kapasite dolmadığı takdirde başvuru tarihlerinin son günü saat 23.59'a kadar adayların başvuruları alınmaya devam edilecektir.
Yabancı Dil Bilgisi Seviye Belirleme Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik gereğince Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS) kapsamında, Farsça, İspanyolca, İtalyanca, Yunanca, Bulgarca dillerinde yapılan yabancı dil sınavları, 2020 yılında sadece elektronik sınav olarak ÖSYM Elektronik Sınav Merkezlerinde (Ankara, İstanbul ve İzmir e-Sınav Binalarında) bu takvimde belirtilen tarihlerde yapılacaktır.
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