Osmanlıca öğrenen sayısı son 4 yılda 21 kat arttı

İstanbul Dündar Uçar Teknik ve Endüstri Anadolu Meslek Lisesi’nde düzenlenen ‘Liseli Gençler Osmanlıca Yarışıyor’ projesinin açılış toplantısında konuşan Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Orhan Erdem, Osmanlıca öğrenen öğrenci sayısının 118 bine çıktığını söyledi. “18 milyon öğrenci zorunlu derslerde, yaklaşık 100 bin öğrenci de seçmeli derslerde Osmanlıca öğreniyor” diyen Erdem, 2014-2015’te bu sayının 5 bin 600 olduğunu aktardı. Erdem yaptığı konuşmada, şunları söyledi:

“Latin alfabesine geçmekle birlikte neredeyse bin yıllık yazı ortadan kalkmış oldu. Uzun süre yayınlanması, bir yerde kursunun açılması korkulur bir yazı oldu. Aslında Türkçe’nin kendisiydi. Söylüyoruz Osmanlı Türkçe’si. Biz Osmanlıcayı tüm gençlerin öğrenmesini istiyoruz. Daha ileri derecelerde öğrenecekleri ve arşivlerde dünyanın her yerinde Osmanlı’nın, bu büyük medeniyetin ortaya çıkarılmasına vesile olmasını arzuluyoruz. Hepimiz biliyoruz ki geçmişini bilmeyen gelecekte başarılı olmaz. Biz Osmalıca’yla birlikte geçmişle geleceğe köprü kuruyoruz. İnşallah bu köprü sayesinde bu kopukluk kalktığında geçmişimizi daha iyi öğreneceğiz. Böylece de milleti millet yapan kendi diline, kültürüne, örf ve adetlerine de daha sıkı sıkıya sarılacağız. Bunun için 2012’de protokol yaptık. Milli Eğitim Şurası’nda tüm okullarda okutulması için karar çıkarttık. Teknik nedenlerle şu anda sosyal bilimler liselerinde 10, 11, 12’nci sınıflarda haftada iki ders olarak, Anadolu imam hatip liselerinde meslek dersi olarak okutuluyor. Diğer liselerde de haftada iki saat seçmeli ders olarak okutulabiliyor. Bu sayede 2014-2015’te ortaöğretimde 5 bin 600 öğrenci ders alırken, şu anda 18 bin öğrenci zorunlu derslerde, yaklaşık 100 bin öğrenci de seçmeli derslerde Osmanlıca öğreniyor.”

GEÇMİŞLE KÖPRÜ KURACAK

Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağrıcı, projenin geçmişle köprü kuracağını belirterek, şöyle devam etti:

“Hep söylüyoruz ya dedeyle torunun camide buluşması gerekiyor. Geçmişi geleceğe bağlamalıyız. Değerlerimizi, değer verdiklerimizle buluşturmalıyız. Bugün gençler ecdadıyla dedeleriyle buluşuyor diyebiliriz. Biz çok köklü tarihe sahibiz. Gittiği yerlerde her ortamda insanların huzur ve mutluğunu istemiş bir neslin devamıyız. Bugünkü Türkçe, Osmanlıca’ya çok uzak değil. Balkanlarla birkaç proje yaptığımızda Osmanlı arşivlerinin ne kadar derinliğe sahip olduğunu bir kez daha görmüştük. Gerçek bilgiler öyle bir güzel hazineye sahip ki tutulmayan hiçbir şey yok. Bugün bir soyağacı meselesinde bile ne kadar heyecanlandığımızı gördük. Bu proje geçmişle köprü kuracak.”