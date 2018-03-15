Ara
MENÜ
Eğitim Haberleri
EĞİTİM
    Haberler >Eğitim>Osmanlıca öğrenen sayısı son 4 yılda 21 kat arttı

    Osmanlıca öğrenen sayısı son 4 yılda 21 kat arttı

    Esra ÜLKAR
    15.03.2018 - 16:07 | Son Güncelleme:

    Osmanlıca öğrenen öğrenci sayısı son 4 yılda 21 kat arttı. Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Orhan Erdem, 2014-2015 eğitim yılında Osmanlıca öğrenen öğrenci sayısının 5 bin 600 olduğunu, bunun 2017-2018’de 118 bine yükseldiğini söyledi.

    İstanbul Dündar Uçar Teknik ve Endüstri Anadolu Meslek Lisesi’nde düzenlenen ‘Liseli Gençler Osmanlıca Yarışıyor’ projesinin açılış toplantısında konuşan Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Orhan Erdem, Osmanlıca öğrenen öğrenci sayısının 118 bine çıktığını söyledi. “18 milyon öğrenci zorunlu derslerde, yaklaşık 100 bin öğrenci de seçmeli derslerde Osmanlıca öğreniyor” diyen Erdem, 2014-2015’te bu sayının 5 bin 600 olduğunu aktardı. Erdem yaptığı konuşmada, şunları söyledi:
    “Latin alfabesine geçmekle birlikte neredeyse bin yıllık yazı ortadan kalkmış oldu. Uzun süre yayınlanması, bir yerde kursunun açılması korkulur bir yazı oldu. Aslında Türkçe’nin kendisiydi. Söylüyoruz Osmanlı Türkçe’si. Biz Osmanlıcayı tüm gençlerin öğrenmesini istiyoruz. Daha ileri derecelerde öğrenecekleri ve arşivlerde dünyanın her yerinde Osmanlı’nın, bu büyük medeniyetin ortaya çıkarılmasına vesile olmasını arzuluyoruz. Hepimiz biliyoruz ki geçmişini bilmeyen gelecekte başarılı olmaz. Biz Osmalıca’yla birlikte geçmişle geleceğe köprü kuruyoruz. İnşallah bu köprü sayesinde bu kopukluk kalktığında geçmişimizi daha iyi öğreneceğiz. Böylece de milleti millet yapan kendi diline, kültürüne, örf ve adetlerine de daha sıkı sıkıya sarılacağız. Bunun için 2012’de protokol yaptık. Milli Eğitim Şurası’nda tüm okullarda okutulması için karar çıkarttık. Teknik nedenlerle şu anda sosyal bilimler liselerinde 10, 11, 12’nci sınıflarda haftada iki ders olarak, Anadolu imam hatip liselerinde meslek dersi olarak okutuluyor. Diğer liselerde de haftada iki saat seçmeli ders olarak okutulabiliyor. Bu sayede 2014-2015’te ortaöğretimde 5 bin 600 öğrenci ders alırken, şu anda 18 bin öğrenci zorunlu derslerde, yaklaşık 100 bin öğrenci de seçmeli derslerde Osmanlıca öğreniyor.”

    GEÇMİŞLE KÖPRÜ KURACAK
    Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağrıcı, projenin geçmişle köprü kuracağını belirterek, şöyle devam etti:
    “Hep söylüyoruz ya dedeyle torunun camide buluşması gerekiyor. Geçmişi geleceğe bağlamalıyız. Değerlerimizi, değer verdiklerimizle buluşturmalıyız. Bugün gençler ecdadıyla dedeleriyle buluşuyor diyebiliriz. Biz çok köklü tarihe sahibiz. Gittiği yerlerde her ortamda insanların huzur ve mutluğunu istemiş bir neslin devamıyız. Bugünkü Türkçe, Osmanlıca’ya çok uzak değil. Balkanlarla birkaç proje yaptığımızda Osmanlı arşivlerinin ne kadar derinliğe sahip olduğunu bir kez daha görmüştük. Gerçek bilgiler öyle bir güzel hazineye sahip ki tutulmayan hiçbir şey yok. Bugün bir soyağacı meselesinde bile ne kadar heyecanlandığımızı gördük. Bu proje geçmişle köprü kuracak.”

    Etiketler: Osmanlıca , ÖĞRENCİ , Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Orhan Erdem , Orhan Erdem , Milli Eğitim Bakanlığı
    Son Dakika Haberler
    ﻿

    EN ÇOK OKUNAN HABERLER

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2018 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri