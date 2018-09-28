Ortaokullular Youtube, liseliler Whatsap kullanıyor 

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK), Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) iş birliğiyle ortaokul ve lise öğrencilerinin internet kullanma alışkanlıklarını araştırdı. Araştırma sonuçlarına göre, çocuklar ve gençler bilgiye ulaşmak için arama motorlarını kullanıyor, fakat yüzde 51.4'ü arama motorlarındaki bilgileri sorgulamadan doğru olduğunu düşünüyor. Gençlerin yüzde 42.9’unun, olumsuz ve yasa dışı bir içerikle karşılaştıklarında bunu nereye bildirecekleri konusunda yeterli bilgiye sahip olmadığı görülüyor. Türkçe'nin doğru kullanımı konusunda ise kızların, erkeklere göre daha dikkatli davrandıkları tespit edildi. Gençlerin yüzde 53.6'sı internetteki yalan haberleri, taraflı bilgi paylaşımlarını oldukça itici ve rahatsız edici buluyor. Gençler, televizyon seyretmektense Youtube’da video izlemeyi ve müzik dinlemeyi tercih ediyor. Çocukların ve gençlerin internette rahatsızlık duyduğu konuların başında güvenlik endişeleri, uygunsuz içerikler ve siber zorbalık geliyor. Ortaokul öğrencilerinin yüzde 73.5’i karşılaştıkları sorunları öncelikle aileleriyle paylaşıp çözmeyi tercih ederken, liseli öğrencilerin yüzde 62.5’i, internette karşılaştıkları bir problemi ailelerinden ziyade arkadaşlarıyla paylaşıp çözmeyi tercih ediyor.

ORTAOKULLULAR EN AZ FACEBOOK KULLANIYOR

Sosyal ağlarda ortaokul öğrencilerinde de, lise öğrencilerinde de sırasıyla Youtube, Whatsapp ve Instagram en çok tercih edilen sosyal ağlar arasında yer alıyor. Ortaokul öğrencilerinin yüzde 54.2'si en çok YouTube'u takip ederken liselilerin yüzde 61.7'si Whatsapp kullanmayı tercih ediyor.

Yapılan araştırmanın sonuçlarına göre, ortaokul öğrencilerinin yüzde 50.5'i Instagram, yüzde 54'ü Whatsapp ve yüzde 54.2'si Youtube gibi sosyal ağlarda hesapları bulunuyor. Facebook’ta hesabı olduğunu belirten ortaokul öğrencilerinin oranıysa yüzde 40.7.

Lise öğrencilerinin yarısına yakını Facebook’u hiçbir zaman kullanmadığını belirtirken, onun yerine çoğu zaman veya her zaman Instagram’ı tercih ettiklerini söyleyenlerin oranı yüzde 57.8 olarak belirlendi. Whatsapp, lise öğrencilerinin en fazla tercih ettiği sosyal ağ oldu. Ortaokul öğrencilerinin yaklaşık yüzde 39.7’si akıllı telefon, yüzde 33.8’i tablet ve yaklaşık yüzde 30’u bilgisayar üzerinden çoğu zaman dijital oyun oynuyor. Bu da ortaokul öğrencileri arasında dijital oyunların ne kadar yaygın olduğunu gösteriyor.

Öte yandan ebeveynlerin internetin güvenli kullanımı ve internetteki riskler hakkında bilgi aldıkları kaynaklara bakıldığında ise, bilginin yüzde 55.1'inin medyadan alındığı görülüyor. Ailelerin yüzde 53.7’si çocuğunun okulundan bu konuda bilgi almadığını vurguluyor.