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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Eğitim
İHA
28.09.2018 - 12:44, Son Güncelleme:

Ortaokullular Youtube, liseliler Whatsap kullanıyor 

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Ortaokullular Youtube, liseliler Whatsap kullanıyor 

MEB, BTK iş birliğiyle ortaokul ve lise öğrencilerinin internet kullanma alışkanlıklarını araştırdı. Türkiye genelinde 26 ilden 8 bin 140 ortaokul öğrencisi, 7 bin 281 lise öğrencisi ve 9 bin 581 ebeveynle gerçekleştirilen 'İnternetin Bilinçli ve Güvenli Kullanımı Saha Araştırması'nda çarpıcı sonuçlar ortaya çıktı. Ortaokul öğrencilerinin büyük bir kısmı televizyon yerine sosyal paylaşım sitesi Youtube'de video izlerken, lise öğrencilerinin yüzde 61.7'si akıllı telefonlardaki Whatsap programıyla yazışmayı tercih ediyor. 

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK), Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) iş birliğiyle ortaokul ve lise öğrencilerinin internet kullanma alışkanlıklarını araştırdı. Araştırma sonuçlarına göre, çocuklar ve gençler bilgiye ulaşmak için arama motorlarını kullanıyor, fakat yüzde 51.4'ü arama motorlarındaki bilgileri sorgulamadan doğru olduğunu düşünüyor. Gençlerin yüzde 42.9’unun, olumsuz ve yasa dışı bir içerikle karşılaştıklarında bunu nereye bildirecekleri konusunda yeterli bilgiye sahip olmadığı görülüyor. Türkçe'nin doğru kullanımı konusunda ise kızların, erkeklere göre daha dikkatli davrandıkları tespit edildi. Gençlerin yüzde 53.6'sı internetteki yalan haberleri, taraflı bilgi paylaşımlarını oldukça itici ve rahatsız edici buluyor. Gençler, televizyon seyretmektense Youtube’da video izlemeyi ve müzik dinlemeyi tercih ediyor. Çocukların ve gençlerin internette rahatsızlık duyduğu konuların başında güvenlik endişeleri, uygunsuz içerikler ve siber zorbalık geliyor. Ortaokul öğrencilerinin yüzde 73.5’i karşılaştıkları sorunları öncelikle aileleriyle paylaşıp çözmeyi tercih ederken, liseli öğrencilerin yüzde 62.5’i, internette karşılaştıkları bir problemi ailelerinden ziyade arkadaşlarıyla paylaşıp çözmeyi tercih ediyor.

ORTAOKULLULAR EN AZ FACEBOOK KULLANIYOR
Sosyal ağlarda ortaokul öğrencilerinde de, lise öğrencilerinde de sırasıyla Youtube, Whatsapp ve Instagram en çok tercih edilen sosyal ağlar arasında yer alıyor. Ortaokul öğrencilerinin yüzde 54.2'si en çok YouTube'u takip ederken liselilerin yüzde 61.7'si Whatsapp kullanmayı tercih ediyor.

Yapılan araştırmanın sonuçlarına göre, ortaokul öğrencilerinin yüzde 50.5'i Instagram, yüzde 54'ü Whatsapp ve yüzde 54.2'si Youtube gibi sosyal ağlarda hesapları bulunuyor. Facebook’ta hesabı olduğunu belirten ortaokul öğrencilerinin oranıysa yüzde 40.7.

Lise öğrencilerinin yarısına yakını Facebook’u hiçbir zaman kullanmadığını belirtirken, onun yerine çoğu zaman veya her zaman Instagram’ı tercih ettiklerini söyleyenlerin oranı yüzde 57.8 olarak belirlendi. Whatsapp, lise öğrencilerinin en fazla tercih ettiği sosyal ağ oldu. Ortaokul öğrencilerinin yaklaşık yüzde 39.7’si akıllı telefon, yüzde 33.8’i tablet ve yaklaşık yüzde 30’u bilgisayar üzerinden çoğu zaman dijital oyun oynuyor. Bu da ortaokul öğrencileri arasında dijital oyunların ne kadar yaygın olduğunu gösteriyor.

Öte yandan ebeveynlerin internetin güvenli kullanımı ve internetteki riskler hakkında bilgi aldıkları kaynaklara bakıldığında ise, bilginin yüzde 55.1'inin medyadan alındığı görülüyor. Ailelerin yüzde 53.7’si çocuğunun okulundan bu konuda bilgi almadığını vurguluyor.

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