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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Eğitim
AA
04.10.2018 - 11:18, Son Güncelleme:

Ortaokullarda yabancı dil ağırlıklı sınıfların müfredatı güncellendi

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Ortaokullarda yabancı dil ağırlıklı sınıfların müfredatı güncellendi

Yabancı dil ağırlıklı eğitim veren pilot okullarda uygulanmak üzere 5 ve 6’ncı sınıfların İngilizce müfredatı güncelleme çalışmaları tamamlandı. Öğretim programlarında özellikle iletişimsel becerilerin geliştirilmesine yönelik kazanımlar ve bu kazanımlara uygun, günlük kullanıma yönelik kelimeler, kelime grupları ve deyimlere yer verildi. Müfredata uygun hazırlanan destek materyalleri de öğrenci ve öğretmenlerin kullanımına sunuldu.

MEB, yabancı dil ağırlıklı eğitim veren pilot okullarda uygulanmak üzere 5 ve 6’ncı sınıfların İngilizce müfredatını güncelleme çalışmalarını tamamladı.

Milli Eğitim Bakanlığı’nın (MEB) eğitimde niteliği artırma politikaları içinde yer alan öğrencilerin en az bir yabancı dili yazılı ve sözlü iletişim kurabilecek şekilde iyi derecede öğrenmesini sağlamak amacıyla 2017-2018 eğitim öğretim yılında 81 il valiliğinden isimleri bildirilen toplamda 779 ortaokul ile imam hatip ortaokulunda yabancı dil ağırlıklı eğitim uygulaması düzenlendi.

Yabancı dil eğitiminin etkili ve verimli bir şekilde gerçekleştirilebilmesi için öğrenci ve velilerin talepleri dikkate alınarak, okulların imkân ve şartları doğrultusunda isteyen okullarda uygulama pilot olarak geçen yıl başlatıldı.

Bu kapsamda, ortaokul 5’inci sınıfta olanak ve şartları uygun olan okullarda isteğe bağlı olarak 18 ders saatine kadar yabancı dil dersi öğretimi yapılabiliyor. Böylece tüm şubelerde yabancı dil ağırlıklı eğitim yapma zorunluluğu ortadan kaldırıldı, uygulamanın tamamen öğrenci ve veli talepleriyle okulların imkân ve şartları dahilinde yapılması sağlandı.

ÜNİTE SAYILARI AZALDI
Yabancı dil ağırlıklı eğitim yapılan okulların ilgili şubelerinde 2018-2019 eğitim öğretim yılında ülke genelinde pilot olarak uygulanacak 5 ve 6’ncı sınıfların İngilizce dersi müfredatı ile bu programlar doğrultusunda destek materyalleri hazırlandı.

2017-2018 eğitim öğretim yılında uygulama yapılan okullardaki yabancı dil ağırlıklı 5’inci sınıf İngilizce dersi öğretim programı toplamda 40 üniteden oluşurken, sahadan 40 ünitelik bu programın yoğun olduğuna yönelik dönüşlerin gelmesi nedeniyle söz konusu program güncellenerek sadeleştirilerek, ünite sayısı toplam 36'ya indirildi.

Öğretim programlarında özellikle iletişimsel becerilerin geliştirilmesine yönelik kazanımlar ve bu kazanımlara uygun, günlük kullanıma yönelik kelimeler, kelime grupları ve deyimlere yer verildi. Program hazırlanırken Avrupa Dil Öğretimi Ortak Çerçeve Programı esas alındı.

TELAFFUZ BÖLÜMLERİ EKLENDİ
Ayrıca, 2018-2019 yılında ülke genelinde pilot olarak uygulanacak öğretim programları doğrultusunda öğretmen ve öğrencilere yönelik 5 ve 6’ncı sınıf İngilizce destek materyalleri de hazırlanarak, öğretmen ve öğrencilere alternatifli olarak sunuldu. Öğretim programları doğrultusunda hazırlanan materyallere telaffuz bölümleri dahil edildi.

Tüm materyallerin hazırlanma sürecinde milli ve manevi değerler gözetilirken, kültürel farkındalığı destekleyecek ögelerden de faydalanıldı. Destek materyallerinin alternatifli olarak hazırlanmasıyla öğretmenlere istedikleri materyali seçme olanağı tanındı. Hangi materyalin kullanılacağına dersin zümre öğretmenleri kurulu karar verebilecek.

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