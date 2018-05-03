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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Eğitim
03.05.2018 - 11:21, Son Güncelleme:

Gülten Dayıoğlu’ndan öğrencilere: Zihni beslemek için kitap okuyun

Gülseven ÖZKAN
Gülseven ÖZKAN
gozkan@hurriyet.com.tr
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Gülseven ÖZKAN
Gülseven ÖZKAN
gozkan@hurriyet.com.tr
Gülten Dayıoğlu’ndan öğrencilere: Zihni beslemek için kitap okuyun

Çocuk edebiyatının önde gelen yazarları ‘Yaratıcı Yazarlık Festivali’ kapsamında öğrencilerle buluşuyor. Türkiye’nin farklı illerinden 1.500 ortaokul öğrencisi Antalya Manavgat’ta buluştu. Etkinlik boyunca nasıl yazar ve okuyucu olunabileceğini öğreniyor. Festivale katılan çocuk edebiyatının önemli ismi, yazar Gülten Dayıoğlu, “Üç öğün besleniyoruz ama eksik kalıyor. Dördüncü öğünde okuyarak kitapla zihni besleyin” dedi.

Bu yıl üçüncüsü düzlenen ‘Yaratıcı Yazarlık Festivali’ 1 Mayıs’ta Antalya Manavgat’ta başladı. Doğa Koleji tarafından gerçekleştirilen ve 4 Mayıs’a kadar devam edecek etkinliğe 50 ilden 1.500 ortaokul öğrencisi katılıyor. Çocuklara okuma alışkanlığının kazandırılması ve onların yazarlık yeteneklerinin ortaya çıkarılmasının hedeflendiği festivalde öğrenciler çocuk edebiyatının önde gelen 19 yazarından eğitim alacak.

Gülten Dayıoğlu’ndan öğrencilere: Zihni beslemek için kitap okuyun

ZİHNİ BESLEMEK İÇİN OKUYUN
Etkinliğin onur konuğu olan, çocuk edebiyatının baş yazarlarından Gülten Dayıoğlu yaptığı konuşmada hayatını anlattı. Farklı illerden öğrencilerin bir araya gelerek eğitim almasının kendisinin de hayali olduğunu söyleyen Dayıoğlu, öğretmeninin kendisini keşfettiğini belirtti. Eğitimcilerin, öğrencileri doğru yönlendirmesine vurgu yapan Dayıoğlu, “Anne babalar çocuklara şu bilinci vermesi gerekiyor. Biz sizi üç öğün besliyoruz. Dördüncü öğün eksik kalıyor, o da var. Zihni beslemek. Ne kadar diploma alsanız da zihin açlığında hayatta da başarılı olamıyorlar. Zihnin besin kaynağı da kitaplar, okumak. Üç öğün beslendin diye kendini tam sanma. Dördüncü öğün şart” dedi.

Gülten Dayıoğlu’ndan öğrencilere: Zihni beslemek için kitap okuyun

ÖĞRENCİLER BİRLİKTE BAŞARMAYI ÖĞRENMELİ
Festivalde açılış konuşmasını yapan Doğa Koleji Genel Müdürü Ali Rıza Lüle, eğitimin ve etkinliğin önemine değinerek özetle şöyle dedi:
“Sosyal etkinliklerde başarılı olmak için bildiklerinizi etkili biçimde ifade edebilmelisiniz. Öğrendiğiniz birçok bilgiyi üretime dönüştüreceksiniz. Okumanız çok önemli. Öğrencilerin kendilerini yazılı ve sözlü ifade edebilmeleri, birlikte başarmayı öğrenmeleri çok önemli. Bu nedenle bu etkinlikleri çok önemsiyoruz. Öğrencilerin potansiyellerini ortaya çıkarırken beceri etkinlikleri sayesinde de dünya insanı özelliklerine sahip bireyler yetiştirebiliriz. Çocukların bu yaşlarda etkinliklere katılması onlara farklı kazanımlar sağlıyor. Başka özelliklerini de geliştiriyorlar.”

Gülten Dayıoğlu’ndan öğrencilere: Zihni beslemek için kitap okuyun

FESTİVALDE NELER VAR?

19 YAZARDAN ÖĞRENCİLERE DERS
Doğa Koleji öğrencilerinin katıldığı organizasyonda 19 yazar 4 Mayıs’a kadar çocuklarla bir araya gelecek. Atölye çalışmaları yapılacak, seminerler düzenlenecek. Etkinlik boyunca öğrenciler yaratıcı yazarlık eğitimleri alacak ve “nasıl iyi bir yazar ve okur olunur” sorusuna yanıt arayacaklar. Ardından ortaya çıkan ürünlerden kitap oluşturulacak ve arşive konulacak. 

Gülseven ÖZKAN
Gülseven ÖZKAN
gozkan@hurriyet.com.tr
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