Gülten Dayıoğlu’ndan öğrencilere: Zihni beslemek için kitap okuyun

Bu yıl üçüncüsü düzlenen ‘Yaratıcı Yazarlık Festivali’ 1 Mayıs’ta Antalya Manavgat’ta başladı. Doğa Koleji tarafından gerçekleştirilen ve 4 Mayıs’a kadar devam edecek etkinliğe 50 ilden 1.500 ortaokul öğrencisi katılıyor. Çocuklara okuma alışkanlığının kazandırılması ve onların yazarlık yeteneklerinin ortaya çıkarılmasının hedeflendiği festivalde öğrenciler çocuk edebiyatının önde gelen 19 yazarından eğitim alacak.



ZİHNİ BESLEMEK İÇİN OKUYUN

Etkinliğin onur konuğu olan, çocuk edebiyatının baş yazarlarından Gülten Dayıoğlu yaptığı konuşmada hayatını anlattı. Farklı illerden öğrencilerin bir araya gelerek eğitim almasının kendisinin de hayali olduğunu söyleyen Dayıoğlu, öğretmeninin kendisini keşfettiğini belirtti. Eğitimcilerin, öğrencileri doğru yönlendirmesine vurgu yapan Dayıoğlu, “Anne babalar çocuklara şu bilinci vermesi gerekiyor. Biz sizi üç öğün besliyoruz. Dördüncü öğün eksik kalıyor, o da var. Zihni beslemek. Ne kadar diploma alsanız da zihin açlığında hayatta da başarılı olamıyorlar. Zihnin besin kaynağı da kitaplar, okumak. Üç öğün beslendin diye kendini tam sanma. Dördüncü öğün şart” dedi.



ÖĞRENCİLER BİRLİKTE BAŞARMAYI ÖĞRENMELİ

Festivalde açılış konuşmasını yapan Doğa Koleji Genel Müdürü Ali Rıza Lüle, eğitimin ve etkinliğin önemine değinerek özetle şöyle dedi:

“Sosyal etkinliklerde başarılı olmak için bildiklerinizi etkili biçimde ifade edebilmelisiniz. Öğrendiğiniz birçok bilgiyi üretime dönüştüreceksiniz. Okumanız çok önemli. Öğrencilerin kendilerini yazılı ve sözlü ifade edebilmeleri, birlikte başarmayı öğrenmeleri çok önemli. Bu nedenle bu etkinlikleri çok önemsiyoruz. Öğrencilerin potansiyellerini ortaya çıkarırken beceri etkinlikleri sayesinde de dünya insanı özelliklerine sahip bireyler yetiştirebiliriz. Çocukların bu yaşlarda etkinliklere katılması onlara farklı kazanımlar sağlıyor. Başka özelliklerini de geliştiriyorlar.”



FESTİVALDE NELER VAR?



19 YAZARDAN ÖĞRENCİLERE DERS

Doğa Koleji öğrencilerinin katıldığı organizasyonda 19 yazar 4 Mayıs’a kadar çocuklarla bir araya gelecek. Atölye çalışmaları yapılacak, seminerler düzenlenecek. Etkinlik boyunca öğrenciler yaratıcı yazarlık eğitimleri alacak ve “nasıl iyi bir yazar ve okur olunur” sorusuna yanıt arayacaklar. Ardından ortaya çıkan ürünlerden kitap oluşturulacak ve arşive konulacak.