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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Eğitim
Hürriyet Eğitim
02.10.2018 - 14:36, Son Güncelleme:

Ortaokula yeni fen laboratuvarı

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Ortaokula yeni fen laboratuvarı

‘Denemeden Olmaz’ projesiyle, maddi imkânsızlıklar nedeniyle fen laboratuvarı olmayan 11 okula laboratuvar kazandırıldı. Proje kapsamında 12’nci fen laboratuvarı ise Sakarya’daki Açmalar Ortaokulu’nda kuruldu.

Van’da öğretmenlik yaptığı yıllarda sürekli elektrikleri kesilen okulu için tasarladığı rüzgâr tribünüyle yılın öğretmeni seçilen Mahmut Çakır, yeni görev yeri Açmalar Ortaokulu’na laboratuvar açılması için ses oldu. Konuk olarak katıldığı bir radyo programında öğretmenlik yaptığı okulun fen laboratuvarının olmadığı ve bunu gidermek için çözüm yolları aradığını söyleyen Mahmut Çakır’ın sesini PLAT Derneği (Özel Markalı Ürünler Sanayicileri ve Tedarikçileri Derneği) duydu.

‘ROBOTLARLA OYNAYAN DEĞİL, ROBOT TASARLAYAN BİR NESİL’
PLAT Derneği’nin ‘Denemeden Olmaz’ projesi kapsamında iki yılda 11 okula fen laboratuvarı açıldı. ‘Robotlarla oynayan değil robotlar tasarlayan bir nesil yetiştir’ sloganıyla hayata geçirilen projede, fen laboratuvarına kavuşan 12’nci okul, Sakarya’nın Arifiye ilçesinde bulunan Açmalar Ortaokulu oldu. Fen laboratuvarının açılış törenine Açmalar Ortaokul Müdürü Nimet Aydın, PLAT Derneği Yönetim Kurulu Başkanı M. İmer Özer ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Yüksel Gülaç katıldı.

HEDEF: 2019’DA 10 FEN LABORATUVARI
Açılış töreninde konuşan PLAT Yönetim Kurulu Başkanı M. İmer Özer, şunları söyledi:
“2016’da ilk olarak Darıca Kazım Karabekir Ortaokulu’na kazandırdığımız fen laboratuvarıyla bu projeye başladık. Son olarak açılışını yaptığımız Arifiye Açmalar Ortaokulu fen laboratuvarını kurduk. Değerli öğretmenimiz Mahmut Çakır’ın öğrencileri için hayal ettiği fen laboratuvarını gerçeğe dönüştürdük. Bu fırsatı bizlere veren değerli öğretmenimize ve okul müdürümüze teşekkür ediyoruz. Bizimle bu heyecanı paylaşan ve laboratuvarımızın açılışını gerçekleştiren değerli sanatçımız Haluk Levent’e de desteğinden ötürü minnettarız. Dünyanın gelişmiş ülkelerinin eğitim sistemlerinde uyguladıkları modern yöntemler ve bakış açılarının çocukların gelişiminde ne denli önemli yer tuttuğu gerçeğini yadsıyamayız. Bilimsel metotlar ve düşünce yöntemlerini erken yaşlarda kazandıklarında öğrenim hayatlarının geri kalanında soru soran, nedenleri ve sonuçları araştıran, analitik düşünebilen bireyler haline gelebiliyor. Günümüzün değişen ekonomik yapısı içinde ülkemizin geleceğinde söz sahibi olacak çocuklarımızı çağın gereklerine uygun bir donanımla hazırlamakta hepimize görev düştüğüne inanarak elimizi taşın altına koyuyoruz. PLAT Derneği olarak hedefimiz, üyelerimizin de projemize verdiği destekle 2019’da 10 fen laboratuvarı daha kurarak çocuklarımızın eğitimlerine katkı sağlamayı sürdürmek.”

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