Ara
MENÜ
Eğitim Haberleri

EĞİTİM

    Haberler >Eğitim>Ortaokul ve lisede devamsızlık hakkı kaç gün?

    Ortaokul ve lisede devamsızlık hakkı kaç gün?

    Hürriyet Haber
    22.02.2018 - 16:22 | Son Güncelleme:

    Öğrenimlerini ortaokul ve lise düzeyinde sürdüren vatandaşlar, devamsızlık haklarıyla ilgili bilgi edinmek istiyor. Çeşitli nedenlerden dolayı okula gidemeyen ve bu nedenle devamsızlık hakkında bilgi edinmek isteyen öğrenciler, Liselerde devamsızlık hakkı kaç gün sorusuna cevap aradı. İşte, mevzuatta yer alan bilgilere göre ortaokul ve liselerde devamsızlık hakkın kaç gün sorusunun cevabı

    Ortaokul ve lisede devamsızlık hakkı kaç gün sorusu, her dönem on binlerce öğrencinin yönelttiği sorular arasında yer alıyor. Derslerini bazı nedenlerden dolayı aksatmak zorunda kalan öğrenciler, ortaokul ve lisede devamsızlık hakkı kaç gün sorusu yöneltilmeye başlandı. Peki, Ortaokul ve liselerde devamsızlık hakkı kaç gün olacak? İşte, detaylı bilgiler

    LİSELERDE DEVAMSIZLIK KAÇ GÜN?

    Liselerde devamsızlık, rapor dahil 30 günü geçemeyecek. İşte, Milli Eğitim Bakanlığı'nın yayımladığı o bilgiler;

    "Özürsüz devamsızlığı 10 günü aşan öğrenci notları ne olursa olsun başarısız sayılır. Özürlü ve özürsüz devamsızlığın toplamı 30 günü aşamaz. Mazeret kağıdı ve/veya rapor getirilmesi durumunda öğrenci özürlü devamsızlık yapmış sayılır.

    Devamsızlık süresi özürsüz 10 günü, toplamda 30 günü aşan öğrenciler, ders puanları ne olursa olsun başarısız sayılır ve durumları yazılı olarak velilerine bildirilir."

     

    Etiketler: liselerde devamsızlık kaç gün , devamsızlık kaç gün , ortaokulda devamsızlık kaç gün
    ﻿

    EN ÇOK OKUNAN HABERLER

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2018 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri