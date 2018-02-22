Ortaokul ve lisede devamsızlık hakkı kaç gün sorusu, her dönem on binlerce öğrencinin yönelttiği sorular arasında yer alıyor. Derslerini bazı nedenlerden dolayı aksatmak zorunda kalan öğrenciler, ortaokul ve lisede devamsızlık hakkı kaç gün sorusu yöneltilmeye başlandı. Peki, Ortaokul ve liselerde devamsızlık hakkı kaç gün olacak? İşte, detaylı bilgiler

LİSELERDE DEVAMSIZLIK KAÇ GÜN?

Liselerde devamsızlık, rapor dahil 30 günü geçemeyecek. İşte, Milli Eğitim Bakanlığı'nın yayımladığı o bilgiler;

"Özürsüz devamsızlığı 10 günü aşan öğrenci notları ne olursa olsun başarısız sayılır. Özürlü ve özürsüz devamsızlığın toplamı 30 günü aşamaz. Mazeret kağıdı ve/veya rapor getirilmesi durumunda öğrenci özürlü devamsızlık yapmış sayılır.

Devamsızlık süresi özürsüz 10 günü, toplamda 30 günü aşan öğrenciler, ders puanları ne olursa olsun başarısız sayılır ve durumları yazılı olarak velilerine bildirilir."