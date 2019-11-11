Ortaokul öğrencisi, öğretmenini KDK’ya şikayet etti
KDK’ya internet üzerinden başvuran bir ortaokul öğrencisi, ders işleyiş yöntemini beğenmediği öğretmenini şikayet etti. Şikayet sonrası görevli uzman, okula ziyaret gerçekleştirerek, okul müdürü ve rehber öğretmenle görüştü. Ardından başvuruyu yapan çocukla irtibat kurdu.
İstanbul’da yaşayan bir ortaokul öğrencisi Kamu Denetçiliği Kurumu’nun (KDK) ‘www.kdkcocuk.gov.tr’ adresli çocuk internet sitesi üzerinden, 6 Ocak’ta yaptığı başvurusunda sosyal bilgiler öğretmeninin okul dışından aldırdığı kitabı baştan sona yazdırdığını belirtti. Başvuruyu sonuçlandırmak için harekete geçen KDK, öğrenciyle iletişim kurulamayınca bir sosyal hizmet uzmanını görevlendirdi. KDK’nın İstanbul ofisinde görevli uzman, okulu ziyaret ederek, okul müdürü ve rehber öğretmenle görüşmeler yaptı, ardından başvuruyu yapan çocukla irtibat kurdu.
Kurum, Sosyal Hizmet Uzmanı tarafından hazırlanan raporda, başvuran öğrenciyle tekrar iletişime geçildiği ve öğrencinin şikayetçi olduğu öğretmenin ismini ve sorununu rehber öğretmeniyle paylaştığı, sorunun okul idaresine de intikal ettirildiğini belirtti. Raporda, okul müdürünün gereken uyarıları alacağının düşünüldüğü ifade edilirken, şikayette bulunan çocuğun da öğretmenini gözlemlemek için biraz süre istediği bildirildi. Ayrıca çocuğun, bu süre zarfında öğretmeninin davranışlarının değişmemesi halinde KDK’ya tekrar başvuruda bulunacağını söylediği de belirtildi.
ÖĞRETMENİNİ GÖZLEMLEDİ, SORUN ÇÖZÜLDÜ
Sorunun öğrenci ve öğretmen arasında çözülmesinden sonra KDK, ‘dostane çözüm kararı’ verdi. KDK karar metninde şöyle denildi:
"Mesleki Görüşme ve Değerlendirme Raporu incelendiğinde, başvuran çocukla tekrar iletişime geçildi. Çocuğun şikayetçi olduğu öğretmen ismini ve sorununu mesleki çalışma sonrasında rehber öğretmeniyle paylaşmış olması ve sorununun idareye de intikal ettirilmiş olması nedeniyle idare tarafından gereken uyarıları alacağını düşündüğünü, öğretmenine yönelik kapsamlı bir araştırma ve inceleme öncesinde bir süre onu gözlemlemek istediğini, davranışlarının değişmemesi durumunda tekrar başvuracağını belirttiği anlaşılıyor. Nihai olarak, başvuran çocuğun ebeveyniyle yapılan telefon görüşmesi neticesinde, çocuğun uzun süre öğretmenini gözlemleme fırsatı olduğu ve öğretmeninin ders işleyiş yöntemiyle ilgili sorununun çözüldüğü ifade edildiği; dolayısıyla, başvuruya konu talebin yerine getirildiği anlaşılıyor."
Dostane çözüm kararı, şikayet konusu talebin ilgili idare tarafından yerine getirilmesi veya şikayetin çözüme kavuşturulduğunun taraflarca kuruma bildirilmesi halinde veriliyor.
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