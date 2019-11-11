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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Eğitim
DHA
Haber Giriş: 11.11.2019 - 12:31, Son Güncelleme:/

Ortaokul öğrencisi, öğretmenini KDK’ya şikayet etti

KDK’ya internet üzerinden başvuran bir ortaokul öğrencisi, ders işleyiş yöntemini beğenmediği öğretmenini şikayet etti. Şikayet sonrası görevli uzman, okula ziyaret gerçekleştirerek, okul müdürü ve rehber öğretmenle görüştü. Ardından başvuruyu yapan çocukla irtibat kurdu.

Ortaokul öğrencisi, öğretmenini KDK’ya şikayet etti
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İstanbul’da yaşayan bir ortaokul öğrencisi Kamu Denetçiliği Kurumu’nun (KDK) ‘www.kdkcocuk.gov.tr’ adresli çocuk internet sitesi üzerinden, 6 Ocak’ta yaptığı başvurusunda sosyal bilgiler öğretmeninin okul dışından aldırdığı kitabı baştan sona yazdırdığını belirtti. Başvuruyu sonuçlandırmak için harekete geçen KDK, öğrenciyle iletişim kurulamayınca bir sosyal hizmet uzmanını görevlendirdi. KDK’nın İstanbul ofisinde görevli uzman, okulu ziyaret ederek, okul müdürü ve rehber öğretmenle görüşmeler yaptı, ardından başvuruyu yapan çocukla irtibat kurdu.

Kurum, Sosyal Hizmet Uzmanı tarafından hazırlanan raporda, başvuran öğrenciyle tekrar iletişime geçildiği ve öğrencinin şikayetçi olduğu öğretmenin ismini ve sorununu rehber öğretmeniyle paylaştığı, sorunun okul idaresine de intikal ettirildiğini belirtti. Raporda, okul müdürünün gereken uyarıları alacağının düşünüldüğü ifade edilirken, şikayette bulunan çocuğun da öğretmenini gözlemlemek için biraz süre istediği bildirildi. Ayrıca çocuğun, bu süre zarfında öğretmeninin davranışlarının değişmemesi halinde KDK’ya tekrar başvuruda bulunacağını söylediği de belirtildi.

ÖĞRETMENİNİ GÖZLEMLEDİ, SORUN ÇÖZÜLDÜ
Sorunun öğrenci ve öğretmen arasında çözülmesinden sonra KDK, ‘dostane çözüm kararı’ verdi. KDK karar metninde şöyle denildi:
"Mesleki Görüşme ve Değerlendirme Raporu incelendiğinde, başvuran çocukla tekrar iletişime geçildi. Çocuğun şikayetçi olduğu öğretmen ismini ve sorununu mesleki çalışma sonrasında rehber öğretmeniyle paylaşmış olması ve sorununun idareye de intikal ettirilmiş olması nedeniyle idare tarafından gereken uyarıları alacağını düşündüğünü, öğretmenine yönelik kapsamlı bir araştırma ve inceleme öncesinde bir süre onu gözlemlemek istediğini, davranışlarının değişmemesi durumunda tekrar başvuracağını belirttiği anlaşılıyor. Nihai olarak, başvuran çocuğun ebeveyniyle yapılan telefon görüşmesi neticesinde, çocuğun uzun süre öğretmenini gözlemleme fırsatı olduğu ve öğretmeninin ders işleyiş yöntemiyle ilgili sorununun çözüldüğü ifade edildiği; dolayısıyla, başvuruya konu talebin yerine getirildiği anlaşılıyor."

Dostane çözüm kararı, şikayet konusu talebin ilgili idare tarafından yerine getirilmesi veya şikayetin çözüme kavuşturulduğunun taraflarca kuruma bildirilmesi halinde veriliyor.

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