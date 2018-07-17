Ortaokul öğrencilerine bilim okulu
Ortaokul öğrencilerine yönelik Akdeniz Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi’nin düzenlediği ‘Uygulamalı Yaz Bilim Okulu’ sona erdi. Eğitimlerde öğrencilere 10 gün boyunca fen, matematik ve sanat eğitimleri verildi.
Akdeniz Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi (AKÜNSEM) tarafından ortaokul öğrencilerine yönelik düzenlenen Uygulamalı Yaz Bilim Okulu sona erdi. Katılımcılara başarı belgeleri yapılan törenle verildi. Törende konuşan Akdeniz Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Erol Gürpınar, “AKÜNSEM, ortaokul öğrencilerinin matematiği ve doğayı keşif yoluyla deneyimlemeleri, matematik ve fen bilimlerine karşı olumlu tutum ve problem çözme becerileri geliştirmeleri, bilimsel süreç becerileri kazanma çalışmalarına imkan sağlayan Uygulamalı Yaz Bilim Okulu ile çocuklarımıza yeni ufuklar açarak üstüne düşen görevi en güzel şekilde gerçekleştirdi” dedi.
Sürekli Eğitim Merkezi Müdürü Prof. Dr. Cem Oktay Güzeller, eğitim fakültesi öğretim üyelerinin katkılarıyla gerçekleştirilen Uygulamalı Yaz Bilim Okulu’nda öğrencilerin 10 gün boyunca günlük 8 saat olmak üzere toplam 80 saat doğada fen eğitimi, yaşayan matematik, eğlenceli matematik, matematik ve sanat başlıkları altında gözlem, yaratıcı drama yöntemi, deney, uygulama gibi öğrenme teknikleriyle bilimsel ve matematiksel düşünme becerilerini geliştirme çalışmaları yaptığını belirtti. Güzeller, “Yaz Bilim Okulumuza katılan öğrencilerimiz, bilimle iç içe yaşam boyu unutamayacakları çok güzel günler geçirdiler. İnanıyorum ki, burada aldıkları eğitim ve edindikleri tecrübeler bundan sonraki eğitim süreçleri boyunca kendilerine yol gösterecektir” dedi.
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