Ortaokul öğrencileri dünya sorunlarını tartıştı
Türk öğrenciler BM’nin simülasyonu olan, yabancı dil iletişim becerilerinin geliştirilmesine katkı sunan JMUN Konferansı’na katıldı. Ortaokullular bu etkinlikte dünya sorunlarını tartıştı.
İzmir’de özel bir okulun ev sahipliğinde ‘adalet’ temasıyla gerçekleştirilen, JMUN Konferansı’nda öğrenciler Pakistan’ı temsil etti. Birleşmiş Milletler’in simülasyonu olan konferansta dünya sorunlarını tartışan Özel Arı Ortaokulu öğrencileri, bu sorunlara çözüm aradı. UNICEF, World Health Organization, United Nations Women, International Labor Organization, DISEC, SPECPOL, SOCHUM, IAEA ve UNEP komitelerinde, yabancı dil kullanma becerileri ve çözüm önerileriyle jürinin beğenisini kazanan iki öğrenci ‘Outstanding Delegate’ (Üstün Başarı Gösteren Temsilci) ödülü aldı. Öğrenciler etkinlikte, Birleşmiş Milletler Eğitim Danışmanı Troy Guy Wolfe ile sohbet etme imkânı da buldu.
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