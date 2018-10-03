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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Eğitim
AA
03.10.2018 - 13:00, Son Güncelleme:

Ortaokul, lise ve üniversiteyi dışarıdan bitirdi, kreş öğretmeni oldu

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Ortaokul, lise ve üniversiteyi dışarıdan bitirdi, kreş öğretmeni oldu

İlkokuldan sonra okumasına izin verilmeyen, ancak ortaokul, lise ve üniversite eğitimini dışarıdan tamamlayan Hülya Eröz, kreş öğretmenli oldu. Azmiyle kadınlara örnek olan Eröz, "Çocuklarım benimle gurur duyuyor, her yerde başarımı anlatıyorlar. Okumama engel olmak isteyenler 'Hakkını helal et. Çok şey başardın, seninle gurur duyuyoruz' diyorlar. Çok mutluyum. Kadın isterse her şeyi yapar. Ben başardıysam herkes yapar. Kimse 'Yapamayacağım' diye düşünmesin, hayallerinden vazgeçmesin" dedi.

İlkokuldan sonra okumasına izin verilmeyen, ancak ortaokul, lise ve üniversite eğitimini dışarıdan tamamlayan Hülya Eröz, en büyük hayali olan kreş öğretmenliğini yapmanın mutluluğunu yaşıyor. İlkokulu tamamlayan Eröz'ü, babası "Kızlar okumaz" diyerek okula göndermedi. En büyük hayali okuyup öğretmen olmak olan Eröz, küçük yaşta evlenip çocuk sahibi olunca yarım kalan eğitimini dışardan tamamlamanın yollarını aradı.

Halk eğitim merkezinde ortaokula başlayan Eröz, liseyi de dışarıdan tamamladı. Belediyenin kreşinde öğretmenlik yapmaya başlayan Eröz, 41 yaşında Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Çocuk Gelişimi Bölümü’nden mezun oldu.

'ENGEL OLMAYA ÇALIŞAN HERKESE KULAKLARIMI TIKADIM'
Eröz, "İlkokulu bitirdim. Okuyup öğretmen olmayı çok istiyordum. Olmadı, babam okutmadı. 'Kız kısmı okur mu?' diye önyargısı vardı. Okuyamadım, bu durum çok içimde kaldı. Okuyamayınca da haliyle küçük yaşta evlendim. Evlendim ama bu okuma ateşi bende hiç bitmedi" diye konuştu.

Ortaokul, lise ve üniversiteyi dışarıdan bitirdi, kreş öğretmeni oldu

Ortaokulu okurken çocuklarının öğretmenlerinden de ders aldığını anlatan Eröz, "Ortaokulu sekiz ayda bitirdim. Liseyi okumaya karar verdim ancak eşim de dahil çevremdekiler 'Çocuklar büyüdü, bu yaştan sonra okuyup da ne yapacaksın?' diyordu. Okumama engel olmaya çalışan herkese kulaklarımı tıkadım" dedi.

Azmedip üniversiteden de mezun olduğunu, şimdi ise yurtdışında mesleğiyle ilgili kurslara katılmayı hedeflediğini söyleyen Eröz, şöyle konuştu:
"Kreş çok güzel. Burayı sadece iş olarak görmüyorum. Çocukları çok seviyorum. Verdiğim bilgiyi aldıklarını görmek, okulları bittiğinde 'Öğretmenim' diye ağlamaları o kadar güzel duygular ki. Bu süreçte hayatımda çok şey değişti. Kendime saygım arttı. Özel olduğumu hissettim. Kendime saygı duyunca çevremin de bana saygısını gördüm. Çocuklarım benimle gurur duyuyor, her yerde başarımı anlatıyor. Okumama engel olmak isteyenler şimdi 'Hakkını helal et. Çok şey başardın seninle gurur duyuyoruz.' diyor. Çok mutluyum. Kadın isterse her şeyi yapar. Ben başardıysam herkes yapar. Kimse 'Yapamayacağım.' diye düşünmesin, hayallerinden vazgeçmesin."

Ortaokul, lise ve üniversiteyi dışarıdan bitirdi, kreş öğretmeni oldu

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